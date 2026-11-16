Ocho unidades históricas serán vendidas por Banco Ciudad en una subasta digital, con potencial para ser reconvertidas en múltiples usos

El Banco Ciudad rematará el miércoles 25 de noviembre ocho coches Fiat-FM-Materfer fabricados en 1980 que quedaron fuera de servicio. Las unidades se venderán en un único lote, con un precio base de $24 millones, y podrán tener nuevos usos como viviendas, restaurantes, ateliers u hospedajes turísticos. Los interesados deberán realizar una exhibición presencial obligatoria, inscribirse en la plataforma y constituir una garantía de $2,4 millones.

El remate se realizará de manera online a partir de las 11 y fue organizado por el Banco Ciudad junto con Subterráneos de Buenos Aires Sociedad del Estado (SBASE). Se trata de ocho vagones que formaron parte de distintas líneas de la red porteña y que actualmente se encuentran fuera de circulación.

La venta contempla el conjunto completo, por lo que no será posible comprar los coches de manera individual. Además, las unidades se comercializarán en condición de rezago, es decir, sin posibilidad de reincorporarlas al servicio de transporte de pasajeros.

Qué vagones del subte salen a subasta y cuánto cuestan

El lote está integrado por los coches identificados como 3A, 3B, 11A, 11B, 15A, 15B, 25A y 25B. Todos fueron fabricados en 1980 por Fiat-FM-Materfer y tienen más de cuatro décadas de antigüedad.

El precio base establecido para los ocho vagones es de $24 millones. Como la convocatoria no permite dividir el lote, quienes quieran participar deberán realizar una oferta por el conjunto completo.

En cuanto a sus características técnicas, cada unidad tiene aproximadamente 17,77 metros de largo, 2,60 metros de ancho y 2,30 metros de alto. Su peso ronda las 32 toneladas y cuentan con una trocha de 1.435 milímetros.

En su configuración original, los coches disponen de 40 asientos, ocho accesos para pasajeros, una cabina para el conductor con dos accesos y una puerta de comunicación entre vagones.

Cada unidad también tiene dos bogies, con cuatro ruedas cada uno y sus respectivos motores. Sin embargo, debido a su antigüedad y a sus condiciones técnicas, los vehículos fueron retirados de servicio y se ofrecen como rezago.

Para qué se pueden utilizar los antiguos vagones

La convocatoria está dirigida tanto a personas particulares como a empresas interesadas en aprovechar la estructura de los coches para desarrollar otros proyectos.

Entre los destinos posibles mencionados por el Banco Ciudad aparecen:

Viviendas particulares

Ateliers y espacios de trabajo

Casas de campo

Restaurantes y propuestas gastronómicas

Hospedajes y alojamientos turísticos

Proyectos de coleccionistas y aficionados al transporte ferroviario

La operación apunta a recuperar valor de bienes que ya no tienen utilidad operativa para el sistema de subterráneos, mediante un procedimiento de subasta pública online.

El presidente de Subterráneos de Buenos Aires, Javier Ibañez, vinculó la venta con el proceso de renovación de la flota porteña.

"Esta subasta nos permite recuperar valor de coches que ya cumplieron su ciclo en el Subte y que pueden encontrar una segunda vida en otros proyectos", afirmó.

Además, señaló que la iniciativa forma parte de un recambio más amplio del material rodante. Según indicó, la Ciudad adquirió 224 unidades cero kilómetro para renovar las flotas de las líneas A, B y C.

Cómo participar de la subasta de los vagones del subte

Las personas físicas y jurídicas interesadas deberán cumplir una serie de requisitos antes de poder presentar ofertas.

El primer paso será asistir a una exhibición presencial obligatoria de los ocho coches. Para solicitar la visita, los interesados deberán enviar un correo electrónico a subastasonline@bancociudad.com.ar.

La recorrida está prevista para el martes 17 de noviembre, entre las 9 y las 14, en el Depósito Taller Polvorín de SBASE, ubicado en Emilio Mitre 510, en la Ciudad de Buenos Aires.

Las solicitudes de visita deberán enviarse hasta las 15 del lunes 16 de noviembre. La coordinación estará a cargo de SBASE y Emova, la concesionaria encargada de la operación y el mantenimiento de la red.

Una vez cumplida esa instancia, los interesados tendrán que registrarse en el sitio web de subastas del Banco Ciudad, ingresar a la convocatoria y aceptar las condiciones de venta. La inscripción permanecerá abierta hasta 48 horas hábiles antes del comienzo del remate.

También será obligatorio constituir una garantía de oferta equivalente al 10% del precio base. En este caso, el depósito requerido será de $2,4 millones.

Una vez acreditado el pago, la plataforma enviará un correo electrónico para habilitar la participación en la subasta.

Dónde están los vagones y quién debe pagar el traslado

Los ocho coches se encuentran en el Depósito Taller Polvorín, en Emilio Mitre 510, y deberán ser retirados de ese lugar por quien resulte adjudicatario.

El traslado se realizará mediante coordinación previa y todos los gastos vinculados con la logística quedarán a cargo del comprador.

Este punto será relevante para los interesados, ya que cada vagón pesa alrededor de 32 toneladas y tiene casi 18 metros de longitud. Por lo tanto, será necesario contar con equipamiento y transporte adecuados para movilizar las unidades.

La subasta se realizará el miércoles 25 de noviembre a las 11, con una base de $24 millones por los ocho coches Fiat-FM-Materfer fabricados en 1980.