Blockchain Las cuatro redes Blockchain públicas más recomendadas para empresas

En Consensus 2018 los participantes notaron una tendencia importante: La enorme cantidad de soluciones blockchain para negocios.

El mercado esta de a poco entrando al estado de maduración. Si los negocios adoptaron blockchain, entonces es usable. A continuación los escritores blockchain Angel Di Matteo y Sasha Ivanova presentan un breve análisis, en el cual estudian las propiedades de las cuatro redes Blockchain públicas recomendadas para empresas y negocios.

Visión general

Las monedas digitales han traído consigo cambios importantes a la economía que hasta hace unos años conocíamos, ya que la naturaleza revolucionaria de estos activos contempla propiedades y bondades que resultan muy beneficiosas para los distintos actores que desempeñan actividades comerciales a pequeña y gran escala.

Sin embargo, el aspecto que es especialmente reconocido por gran cantidad de empresas y organizaciones es justamente la tecnología Blockchain, la cual opera como un libro contable descentralizado en la que queda registro inmutable de todas las transacciones realizadas, garantizando así total transparencia en las operaciones, la posibilidad de hacer seguimiento a los activos, reducción en los costos operativos en comparación con otros sistemas, así como transferencias en lapsos de tiempo muy cortos al tiempo que resuelve el problema de la duplicidad de los activos digitales.

Si bien todas estas propiedades fueron dadas a conocer por Bitcoin, fue Ethereum la que llevó toda esta funcionalidad a un nivel superior, ya que incluyó la figura de los contratos inteligentes y abrió el espacio para poder utilizar Blockchain para muchos otros activos digitales más allá de las criptomonedas. Sin embargo, la red pública de Ethereum en este momento está lejos de presentar condiciones favorables para empresas y servicios, ya que actualmente afronta dificultades para garantizar mayor escalabilidad, comprometiendo la velocidad y el costo de las transacciones.

NEM

NEM es una de las redes de bloques más populares existentes en la actualidad. El proyecto está a cargo de la Fundación NEM.io – la cual tiene su sede en Singapur – y ya cuenta con más de tres años de trayectoria operativa, captando cada vez más usuarios atraídos por su potencial operativo y su aplicabilidad para gran cantidad de proyectos.

Su Blockchain hace parte de lo que conocemos como la generación 3.0, ya que amplía mucho sus propiedades y aplicaciones en comparación a las redes de Bitcoin y Ethereum. NEM se caracteriza por ser un proyecto multifundamental, ya que la red está diseñada para tener aplicabilidad en áreas como la creación de nuevos activos digitales, procesos electorales, servicios de mensajería encriptada, apostilla de documentos y elaboración de contratos inteligentes, todo esto respaldado con tecnología multifirma integrada a lo largo de los procesos antes mencionados.

Nem

Entre las principales características de NEM está el hecho de que opera con un protocolo de verificación llamado Proof-of-Importance (PoI), el cual funciona como una especie de sistema de reputación en función de las acciones desempeñadas en la red, permitiendo a sus usuarios validar las transacciones y captar las comisiones asociadas promoviendo su utilización.

Además su Blockchain opera con lenguajes de programación ya conocidos como Python, Java, y la nueva versión conocida como NEM Catapult está escrita en C++. A diferencia del caso de Ethereum cuyos programadores deben ser diestros en el manejo de Solidity, por lo que cualquier persona con nociones básicas en el área puede comenzar a diseñar soluciones. NEM también puso a disposición de los interesados su biblioteca de contenidos, a la cual se puede acceder de forma gratuita y contiene manuales e instructivos para orientar mejor a los desarrolladores.

Entre otros datos importantes, la red pública de NEM tiene capacidad para procesar hasta 4.000 transacciones por segundo, potencial que registra la plataforma de Visa en momentos de bajo flujo de datos. La fundación también cuenta con una red privada para clientes institucionales – mejor conocida como “Mijin”-, la cual ofrece mayores garantías operativas pero implica un costo por concepto del carácter exclusivo de los servicios recibidos.

Recientemente el Blockchain de NEM lanzó una actualización llamada “Catapult”, la cual incorpora nuevas propiedades como el sistema de transacciones agregadas eliminando los tiempos de procesamiento, el protocolo multifirma – multinivel que incluye nuevos elementos de verificación, y un modelo de arquitectura por capas para aligerar el flujo de datos en la red.

La moneda digital operada por NEM, XEM, actualmente se encuentra entre las 20 criptomonedas mejor reputadas en la actualidad, manejando una capitalización superior a los u$d1.791 millones, cotizandose cada unidad en u$s0,20.

EOS

El otro Blockchain, también perteneciente a la generación 3.0 es el de EOS, el cual es una básicamente ha estado siendo desarrollado desde mediados del año pasado con su propia criptomoneda que operaba desde la red de Ethereum, pero ya actualmente cuenta con su propia cadena de bloques, la cual fue lanzada recientemente captó la atención de muchos interesados.

El proyecto fue auspiciado por la Organización EOS, la cual es dirigida por Daniel Larimer, principal programador del ecosistema. El planteamiento de este Blockchain apunta a mejorar lo que ofrece Ethereum, puesto que busca garantizar un mayor desarrollo de los contratos inteligentes, a la vez que ofrece mayor descentralización de los sistemas de trabajo, manejando un sistema de incentivos para aquellos que participen en la formulación y voto de proyectos.

EOS

La red opera mediante el protocolo Proof-of-Stake (PoS), el cual implica una reducción importante en relación al consumo energético en comparación a Proof-of-Work (PoW), ya que los operadores de nodos no requieren computadores especialmente diseñados para el procesamiento de datos, por lo que ponen a disposición de la red un fondo como garantía de su buena operatividad, el cual será tomado en caso de detectar irregularidades perpetradas por el propietario del mismo.

De acuerdo con información extraída de la página web de EOS, entre las propiedades que su Blockchain ofrece para las empresas y operadores de negocios se encuentran las siguientes:

Mayor escalabilidad: La red permite la realización de millones de transacciones al momento, garantizando bajos costos por las mismas y sin que esta se vea saturada. Por ende ofrece soporte para gran cantidad de aplicaciones comerciales y también permite el envío de mensajes encriptados.

Mayor flexibilidad: Provee soporte para gran variedad de casos de uso pensados para empresas y entidades que manejen grandes volúmenes de datos. Implementa a su vez un sistema de permisos (rangos) para los distintos roles que puedan ser desempeñados dentro de la red.

Usabilidad: Al igual que en el caso de NEM, EOS cuenta con un kit de herramientas web para el desarrollo de soluciones, así como también pone a disposición esquemas para bases de datos y sistemas para el manejo de la información.

Sin embargo, uno de los aspectos más resaltantes es que los clientes que operen sus propuestas en EOS contarán con el apoyo de la fundación en cuanto a financiamiento y asesoría técnica, disfrutando a su vez del beneficio de poder realizar transacciones sin el pago de comisiones.

La criptomoneda con la cual opera la red EOS cotiza u$s10,60 y registra una capitalización total superior a los u$s9.500 millones, ubicándose entre las primeras cinco monedas digitales con mejor reputación comercial.

NEO

NEO es una iniciativa de origen chino que comenzó a operar a mediados del año 2015. Surge como una propuesta alterna a la red de bloques de Ethereum, la cual busca liderar y ser la máxima exponente en el desarrollo de la tecnología Blockchain en China y en el territorio asiático, apuntando a la digitalización de los activos y a lo que se entiende como “la economía inteligente”.

Los desarrolladores de esta red afirman que el sistema de contratos inteligentes funciona mejor que el de Ethereum en ámbitos como la escalabilidad y la compatibilidad, justamente porque los desarrolladores interesados en trabajar con los mismos pueden hacerlo a través de lenguajes ya conocidos como Java, C, C#, Go, Python y Kotlin, aprovechando los recursos ya conocidos en lugar de emplear un nuevo lenguaje de programación como en el caso de Solidity.

NEO

A diferencia de otras redes, NEO está especialmente diseñada para operar bajo un sistema B2B (Bussines-to-Bussines), el cual conecta a empresas que se dedican a vender sus servicios con otras compañías en calidad de clientes y no con particulares, estableciendo con sus contratos inteligentes acuerdos y condiciones que pueden ser perfectamente programados para ser ejecutados a través de su Blockchain. Este sistema permite la automatización de cadenas de suministro, en la que consumidores podrán realizar con total comodidad grandes volúmenes de compras y hacer seguimiento a lo largo proceso de forma eficaz.

Además de la versatilidad de los contratos inteligentes manejados por NEO, su Blockchain aborda otras dos áreas de especial interés:

Activos Digitales: Los usuarios del Blockchain de NEO pueden registrar, comerciar y hacer circular gran variedad de activos digitales existentes en el mundo físico. Esto es posible mediante la asignación de una identidad digital, la cual permite la movilización de los activos, manteniendo todas las garantías legales que aplican para el comercio tradicional de los mismos.

Identidad Digital: NEO emplea un sistema basado en el estándar X.509 de PKI (Public Key Infrastructure), con el cual asigna certificados completamente válidos que se asocian con un bien existente en el mundo físico vinculado a un activo digitalizado, el cual cuenta con su respectivo amparo legal como si se tratase de una negociación tradicional.

La moneda digital con la cual opera NEO ocupa el puesto 12 en el ranking manejado por CoinMarketCap, cotizando en u$s39 y registrando una capitalización superior a los u$s2.580 millones.

Gravity: una estrella en ascenso

Y por último tenemos la red de bloques creada por el equipo de Gravity Solutions, la cual ofrece soluciones de contabilidad distribuida especialmente dirigidas para pequeñas y medianas empresas.

De forma similar a NEM pero con algunas variantes, Gravity hace uso del protocolo Delegated Proof-of-Importance (DPoI), el cual implementa un sistema de reputación dentro de la red, con el cual se incentiva a los usuarios a operar dentro de la misma para mejorar este índice y aumentar su probabilidad de procesar bloques ganando las comisiones asociadas.

CEO de Gravity,

Para incrementar la reputación dentro de la red se tomará en cuenta factores como la participación de los usuarios, la cantidad de transacciones realizadas, la posición de la cuenta en el cluster del Blockchain, entre otros parámetros.

Sin embargo, el centro de la propuesta de Gravity para los operadores de negocios se centra en tres aspectos fundamentales:

Arquitectura financiera: Gravity ofrece un ecosistema financiero integrado de fácil uso, el cual se basa en el uso de pasarelas de pago, el uso de monedas estables y el diseño de soluciones bancarias. Facilitando de esta forma el ingreso al ecosistema Blockchain de aquellas empresas ajenas al mundo cripto.

Arquitectura legal : Los procesos comerciales manejados a través de su Blockchain son respaldados mediante el uso de “ Contratos ricardianos ”, los cuales definen claramente los elementos legales presentes en el acuerdo entre las partes, expresando todo de forma precisa en el software respectivo.

Arquitectura Tecnológica : La plataforma contempla un conjunto de módulos y componentes basados en la tecnología subyacente de las monedas digitales, los cuales posibilitan procesos como la autenticación, almacenamiento de datos, uso de un API abierta, entre otros.

Recientemente el equipo de desarrolladores lanzó la red de pruebas privada para la realización de pruebas y la distribución de los tokens, lo cual tuvo resultados bastante prometedores. La red de prueba pública se encuentra abierta para todos los desarrolladores y entusiastas de Graphene, por lo que se dispuso el 10% del total de los activos ZGV para recompensar a los desarrolladores que hagan aportes para mejorar su operatividad.

De momento, los criptoactivos empleados por la red de Gravity no han salido a la venta ni están siendo comercializados en las plataformas de intercambio más conocidas. Según informó el equipo de desarrolladores a través de la cuenta de Medium, los activos serán comercializados y puestos a disposición de los interesados para el momento en el que la red sea lanzada oficialmente y el bloque génesis sea minado.

Recordatorio para empresarios

Al momento de elegir Blockchain para negocios, el empresario tiene que tener en cuenta:

La cantidad de transacciones por segundo (escalabilidad)



El algoritmo de consenso



Las herramientas listas para usar (usabilidad)



Smart contracts

La posibilidad de crear sus tokens

Soporte de comunidad

El costo de la moneda no tiene tanta importancia, como se suele pensar.