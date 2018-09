El futuro del espectro Un congreso de telecomunicaciones con alta sazón política y chispazos de reclamos entre funcionarios

En la apertura se explicó desde la ausencia de Ibarra hasta la ayuda empresaria para organizarlo debido al ajuste presupuestario. Chistes por el cambio

Un Congreso de espectro para las telecomunicaciones de carácter sumamente técnico que inauguró con alta sazón política. El secretario de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), Héctor Huici, habló sobre el rol del regulador a la hora de administrar el recurso que permite que las comunicaciones lleguen a todos los habitantes, y aprovechó el momento para aseverar que según cómo se actúe el uso de ese espectro será más eficiente y eficaz o todo lo contrario.

En el auditorio se encontraba Silvana Giudici, presidenta del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), quien tuvo a su cargo la inauguración oficial. De su área depende la gestión del espectro, tanto la recuperación en los casos que lo ameritan como de los llamados para ponerlo a disposición de los operadores de telecomunicaciones.

Consideró que el inicio de la 5° Conferencia de Gestión de Espectro en América latina llegaba en un momento oportuno puesto que “nos encontramos tratando de definir una hoja de ruta en materia de espectro que dé certidumbre a actuales y potenciales usuarios, y que habilite a los distintos operadores a acceder a este recurso con un plan a cinco y 10 años”, dijo el secretario.

Efectivamente, la consultora Bluenote está trabajando junto con la Secretaría TIC (Setic) en la definición de este cronograma, una vieja deuda pendiente del Estado con la industria. Tras explicar que la conectividad de banda ancha es indispensable para el desarrollo económico y la inclusión social la gestión y administración del espectro “adquieren una importancia vital particularmente en los umbrales de las redes 5G y la explosión de internet de las cosas”, agregó.

Destacó que esta actividad no puede prescindir de la ciencia, básicamente de la economía, el derecho, la evidencia empírica y la experiencia, razón por la que tampoco “deberían estar ausentes al momento de escoger el instrumento de política pública pertinente para el logro del objetivo que no puede ser otro que el beneficio sustentable de actuales y potenciales consumidores, más y mejores servicios”, agregó.

Estos dos aspectos son los que parecen haber faltado en las discusiones regulatorias de los últimos años –especialmente durante lo realizado en este gobierno, porque en el anterior prácticamente no existieron, con excepción de la llamada ley de medios- y que no se han traducido, al menos hasta ahora, en la posibilidad de que los usuarios tengan mejores servicios de telecomunicaciones a precios más económicos.

Tampoco se ha avanzado en regulaciones que pongan a los consumidores en el centro de la discusión, cuáles son sus nuevos usos y consumos. El caso de Uber en la Ciudad de Buenos Aires es un claro ejemplo de ello. Las personas quieren usarlo, más allá de las obligaciones que cualquier compañía debe cumplir. Otro ejemplo podrían ser los debates vinculados con los contenidos y los proveedores de servicios de streaming de video.

Pero Huici no se quedó en eso. “La calificación simpática de derechos y bienes como sociales no los hace ni más abundantes ni más baratos ni más accesibles. Son las políticas públicas adecuadas las que logran ese objetivo”. Razón por la que consideró que deben sustentarse “en la solvencia de los argumentos que sirven de fundamento, la transparencia de procedimiento para su adopción y la ética de quien resuelve”.

La necesidad de avanzar en un plan de espectro apunta a satisfacer parte de la necesidad primaria de contar con espectro para habilitar a los operadores a más recursos y desterrar la idea de que es exclusivamente para telefonía móvil.

Recordó que en este momento se encuentra en el Congreso la llamada “ley corta” de telecomunicaciones, que ya tiene media sanción del Senado. Y que si es convertida en ley en las próximas semanas se dispondrá de 90 mhz de espectro adicionales para conectividad de banda ancha móvil.

“Y también estamos en un proceso que encabeza el Enacom –dijo, con la mirada directa sobre su presidenta, Giudici- para recuperar otros 80 mhz producto de la fusión entre Telecom y Cablevisión, también con el objetivo de que haya mayor disponibilidad de espectro para conectividad de banda ancha”.

La manera en que se dirigió a la funcionaria, a cargo de la ejecución y el control de las políticas regulatorias, sorprendió a parte del auditorio que, durante el café que sucedió a esta exposición, fue comentado por diversos actores. No resulta habitual que Huici se exprese de la manera en que lo hizo.

A finales del año pasado, el Enacom, en ese entonces comandado por Miguel de Godoy, definió el cronograma de devolución de espectro de los mhz excedentes que Telecom obtendría producto de su fusión con Cablevisión. Y se dieron dos años de plazo.

En junio pasado, la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNCD), a cargo de Esteban Greco, tras aprobar también el proceso, sugirió al regulador acelerar el proceso de devolución. Hasta ahora nada ha trascendido sobre eventuales cambios en ese cronograma. Y la sugerencia de la comisión no necesariamente puede ser tomada en consideración por el Enacom.

Por eso las palabras de Huici sonaron diferente en el auditorio del Hotel Scala, donde se realiza hasta este jueves el Congreso latinoamericano de espectro. Con un discurso políticamente correcto, prolijamente escrito y leído, el funcionario finalizó aludiendo a la necesidad de que este encuentro permita tener mejores miradas y definir mejores instrumentos de política pública “para cumplir con el objetivo de darle conectividad absolutamente a todos”.

Tal la premisa que baja Andrés Ibarra, aún ministro de Modernización y ahora en la vicejefatura de Gabinete, que a último momento se bajó de la inauguración dada la situación en que se encuentra el país. Huici explicó su ausencia y aprovechó para agradecer a las empresas que hicieron posible el encuentro puesto que, también se terminó de confirmar, el presupuesto que había destinado esa área para este congreso fue eliminado producto del proceso de ajuste en que se encuentra el Poder Ejecutivo.

Por esa razón, el secretario TIC agradeció a la Cámara de Internet (CABASE), CATEL, CICOMRA, la GSMA, Fecotel, Fecosur, a la CGE y a DirecTV por haber ayudado a que el foro pudiera concretarse.

Hojas de ruta

La definición de la hoja de ruta para el espectro fue el tema de uno de los paneles que se efectuaron en esta primera jornada. Lucas Gallitto, director de políticas públicas de la GSMA para América latina, sostuvo que “son esenciales para responder a las demandas de los usuarios”. Y si bien admitió que resulta complejo hablar de redes 5G cuando todavía no se tienen culminados los de 4G, los procesos de planificación son largos y la planificación es todo”, en el marco de los desarrollos de red y los negocios.

En tanto, Oscar González, subsecretario de Regulación de la SeTic, antes de iniciar su exposición se tomó unos segundos para hacer una humorada respecto de la situación económica por la que atraviesa la Argentina.

“Hemos hecho todo lo posible para tener un cambio favorable”, dijo entre risas. Y sin dejar dar la bienvenida a los especialistas en regulación de otros países que llegaron hasta Buenos Aires, los alentó a que “aprovecharan las ventajas del cambio”. Tal vez una muestra de cómo están viviendo estos momentos los funcionarios, más allá de si se mantuvieron en sus cargos con los sucesivos cambios de Gobierno o que desembarcaron de la mano de la actual administración.

Más allá de este comentario, González hizo un repaso sobre cómo fueron los sucesivos repartos de espectro en el país desde finales de los 90 hasta ahora.

“En la actualidad se trabaja en la definición de las bandas de 450 (ya asignada para telefonía rural), 700, 900 2,3 y 2,5”, indicó, además de recordar que se decidió suspender cualquier atribución en 1,4 y 3,5.

Recordó que hoy están asignados 622 mhz de espectro (incluido el trunking de Nextel) y que es objetivo de la actual administración “facilitar espectro a los pequeños prestadores, muchos de los cuales están en áreas rurales y que hasta ahora no han tenido acceso a la posibilidad de dar servicios móviles”.

Finalizó con la afirmación de que quieren liberar más espectro para dar más servicios móviles de cara a 2020 y llegar a 950 mhz asignados para ese entonces. La tarea de identificación de esas bandas corresponde a la SeTic, y una vez que esto suceda, la de ejecución de ese trabajo será del Enacom.