Silicon Valley en la mira Trump activó plan para ir contra los gigantes de Internet en EE.UU.

Analistas de la industria tecnológica dicen que hay poca evidencia de que las firmas de Internet estén filtrando contenido por razones políticas

El gobierno de Estados Unidos anunció este miércoles una posible acción legal contra los gigantes de las redes sociales por las sospechas de posición dominante y de sesgo político.

Una declaración del Departamento de Justicia indicó que el fiscal general, Jeff Sessions, "convocó a una reunión con varios procuradores generales este mes para discutir la creciente preocupación de que estas compañías puedan estar perjudicando la (libre) competencia y sofocando intencionalmente el libre intercambio de ideas en sus plataformas".

Hace pocos días el presidente Donald Trump acusó a las grandes firmas tecnológicas de censurar y reprimir a las voces conservadoras en favor de las opiniones progresistas, alegaciones que las empresas negaron rotundamente.

La breve declaración del Departamento de Justicia, que se produjo al final de una audiencia en el Senado con altos ejecutivos de las redes sociales Facebook y Twitter, no ofreció pistas sobre si los funcionarios estaban considerando una investigación antimonopolio o alguna forma de acción reguladora.

Analistas de la industria tecnológica dicen que hay poca evidencia de que las firmas de Internet estén filtrando contenido por razones políticas, pero que las compañías tendrían protecciones constitucionales contra cualquier esfuerzo gubernamental para regular sus algoritmos.

El presidente de la agencia federal reguladora de la comunicaciones, Ajit Pai, reclamó el martes a las empresas de Silicon Valley que brinden más transparencia sobre cómo operan, lo que aumenta la posibilidad de regulaciones más estrictas.

"Tenemos que pensar seriamente si ha llegado el momento de que estas empresas cumplan con las nuevas obligaciones de transparencia", sostuvo Pai en una publicación de un blog.

Trump lanzó la semana pasada una advertencia a las gigantes Google, Facebook y Twitter a "tener cuidado", pero no llegó a amenazar con una regulación.

Daniel Castro, de la Fundación de Tecnología de la Información e Innovación, dijo que el propósito de la declaración del Departamento de Justicia no es claro, pero sí preocupante. "Las plataformas de medios sociales tienen el derecho de determinar qué tipo de discurso legal permitirán en sus plataformas", dijo Castro a la agencia AFP.

"El gobierno federal no debería utilizar la amenaza de la aplicación de la ley para limitar a las empresas a ejercer este derecho".Eric Goldman, del High-Tech Law Institute de la Universidad de Santa Clara, dijo que sería problemático usar la ley antimonopolio como una forma de regular el discurso. "Esta (declaración) me hace pensar que el antimonopolio no es el objetivo real, que el verdadero objetivo es la censura", dijo.

"Esta podría ser una acción amplia del gobierno para tratar de subvertir la Primera Enmienda", dijo Matt Schruers, de la Computer and Communications Industry Association, un grupo comercial que incluye Google y Facebook.