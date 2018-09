Twitter permite transmitir audio y se suma a la pelea de los podcast

Twitter anunció el lanzamiento de una herramienta para streaming de audio en directo, primero para iOS, y luego para Android. El streaming de únicamente audio está presente en Facebook desde 2016, así que la red social del pajarito se suma a la pelea de los podcast.

Según el ingeniero de Periscope, Richard Plom, este tipo de transmisión sin video fue una característica muy solicitada: "Transmitir sólo audio en Periscope es algo que la comunidad estuvo pidiendo, y ya lo ha estado haciendo al tapar la cámara. A veces las personas no se sienten cómodas con la cámara, pero aún así quieren transmitir e interactuar con otros a través de la poderosa función de chat de Periscope".



Algunos usuarios también notaron que las transmisiones de audio de Facebook Live ya no están disponibles en iOS, por lo que esto puede ofrecer otra opción y porque no, una migración de plataforma.

Sometimes you just want to talk, without being on camera. We’re launching audio-only broadcasting, so your followers can hear, but not see you.



Rolling out now for iOS. pic.twitter.com/tBsm37NcdH