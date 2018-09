Mayor control Google lanza una aplicación para que los padres "desconecten" a sus hijos

Lanzó Family Link, una aplicación que permite ver cómo usan el celular los chicos y les da la opción de bloquearlos o dejarlos sin internet

Google lanzó la aplicación Family Link para que los padres tengan el control sobre las conexiones de sus hijos a través de Internet.



La aplicación de Google brinda muchas herramientas interesantes para los padres y múltiples restricciones para los chicos.



Apunta principalmente a que los menores tengan "hábitos digitales saludables" y por eso da acceso a sus padres a las conexiones que hacen.



Una de las funciones incluye el envío de la cantidad de tiempo que pasan los chicos con el teléfono y da la posibilidad de aprobar o bloquear las aplicaciones que más usan sus hijos. También habilita la función de rastreo para ver dónde están los chicos en cada momento del día.



También la aplicación otorga la posibilidad de establecer límites horarios y momentos de "apagado", así cada padre establece qué durante las comidas o a la hora de acostarse los chicos no tengan conexión a internet y abandonen sus celulares.



Otra opción es la de recibir notificaciones cuando los chicos busquen o les aparezcan palabras que consideren peligrosas.



Google también aclara que hay ciertos límites en los controles que brinda la aplicación. Los chicos podrán instalar aplicaciones sin necesidad del permiso parental y pide a los adultos revisar detenidamente las aplicaciones de los dispositivos supervisados para inhabilitar aquellas que no quieran que usen, aunque señalando que es posible que no se pueda inhabilitar algunas que vienen preinstaladas.



La aplicación fue lanzada el año pasado en Estados Unidos pero ahora está disponible para todo el mundo. Se puede descargar para dispositivos que usan Android y también para los usuarios de Apple con iOS.