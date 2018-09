Delito informático Phishing: recomendaciones que las Fintech deben brindar a sus clientes

Si bien un tercio de lo ataques a nivel mundial se dirigen a transacciones móviles, los celulares siguen siendo más seguros que los equipos de escritorio

Los casos de phishing, vulnerabilidad de la información y fraude bancario en el comercio electrónico siguen incrementándose. Si bien esta realidad puede afectar en forma negativa el mundo Fintech, si se educa y se toman las medidas adecuadas se puede generar confianza y un cambio cultural respecto al manejo datos en Internet.



En el caso puntual del phishing, es la suplantación de identidad que se realiza para conseguir datos de una cuenta bancaria o tarjeta de crédito y así cometer un fraude. La modalidad más común es mediante el envío de un correo electrónico falso, donde se pide en forma de alerta que se deben cambiar los datos personales, la suscripción a un servicio (que en realidad la persona nunca contrató), e incluso le anuncian que salió beneficiado en un sorteo.



Algunas recomendaciones básicas que las empresas Fintech deberían brindar a sus clientes en estos casos son:



1- Revisar con detalle el correo electrónico del cual proviene la comunicación. Generalmente hay diferencias con los que envía la empresa original.



2- Antes de hacer clic cualquier tipo de enlace, deslizar el mouse sobre el mismo y prestar especial atención al sitio al cual sería redirigido. Así se puede comprobar si es o no el sitio de la compañía y si se trata de un sitio seguro que comienza con “HTTPS”.



3- Revisar la gramática y la redacción de la comunicación en cuestión. En los casos de Phishing tampoco suele ser coincidente el estilo gráfico que suelen usar las compañías (logotipo, los colores, las imágenes, etc).



4- Dudar de todo correo que trate sobre un servicio que no contrató o bien lo llame a la acción con urgencia.



5- Desconfiar de correos de “amigos” o conocidos. El uso de los correos de los propios contactos para lograr el phishing es una táctica muy conocida.



Siempre es importante aclarar si la empresa suele o no enviar este tipo de comunicación y pedido de información a los clientes.



Según el reporte de ThreatMetrix del primer trimestre de 2018, se detectaron y detuvieron en tiempo real 210 millones de ataques cibernéticos, lo que representó un aumento del 62% en relación al año anterior.



Las instituciones financieras fueron asediadas con 81 millones de ataques de cibercrimen en la primera mitad de 2018. De estas, 27 millones estaban apuntando al canal móvil a medida que los estafadores centran su atención en la historia de éxito de la adopción de la banca móvil.



Si bien un tercio de todos los ataques de fraude a nivel mundial se dirigen ahora a las transacciones móviles, los dispositivos móviles son aún más seguros que los equipos de escritorio.