Elon Musk le puso fecha a la construcción de su colonia en Marte

La compañía espacial SpaceX, dirigida por el polifacético Elon Musk, anunció un cronograma muy ambicioso para su programa de colonización de Marte. En este marco, el asentamiento “Mars Base Alpha” estará completo tan pronto como en 2028.

En otras palabras, Musk sostiene que SpaceX es capaz de completar las primeras partes de un prototipo de nave espacial (lo que hace ahora) a desarrollar una colonia marciana en nada más que una década.

Construir una base en Marte con una pequeña flota (serían unas cuatro, según las ilustraciones) de cohetes BFR y en solo 10 años implica que la compañía debería empezar a encarar sin demoras los retos necesarios para hacer eso realidad. El primero y más importante es el propio cohete del que Musk ha compartido imágenes, según señala Gizmodo.

El reto más inmediato es lograr terminar los nuevos depósitos de combustible en fibra de carbono en lugar de aluminio aeronáutico. Después habrá que comenzar a enviar materiales a Marte para allanar el camino a la primera expedición. Un retraso en cualquiera de esos hitos supondría añadir más tiempo a esa fecha.

El sitio Teslarati, que sigue todos los proyectos de Elon Musk, afirma que la ambición de SpaceX sobrepasa incluso la del presidente Kennedy en 1961, cuando urgió al congreso de Estados Unidos a poner un hombre en órbita antes de que acabara la década. Algo que, finalmente, Estados Unidos logró.

Probably 2028 for a base to be built