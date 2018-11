Sugerir una corrección Google Maps: te contamos cómo los estafadores suben datos falsos

Algunos delincuentes usan la herramienta que permite a los usuarios actualizar datos de negocios, como teléfonos y horarios, para subir información falsa

Si bien Google trata de tener sus servicios actualizados continuamente, a veces se le dificulta, y más en algunas aplicaciones como por ejemplo Google Map. En esta herramienta, los cambios constantes en los barrios: nuevos edificios, tiendas que abren o que cierran, repercuten a un ritmo que el mismo Google es incapaz de seguir.

Frente a esto, una solución del buscador fue que los usuarios pudiesen enviar sugerencias si ven que los mapas aún no se han actualizado. Esto se extiende a información de tiendas y negocios, como el horario oficial o el teléfono de contacto.

Para esto, sólo hay que encontrar el negocio en Google Maps, y pulsar en “Sugerir una corrección”. Allí se pueden indicar detalles como que el nombre ha cambiado, que ese no es el horario, o incluso que ha cambiado de dirección.

Pero esto no es la noticia. El tema es que el periódico The Hindu reveló que hay estafadores que están aprovechando esta funcionalidad para hacerse pasar por bancos.



Lo que hacen es cambiar el número de teléfono del banco, y poner en su lugar uno de ellos. De esta manera, cuando los clientes del banco llaman por cualquier cuestión, el estafador recibe la llamada; con la premisa de verificar su identidad, les pide información personal y de su tarjeta de crédito. Los datos que necesita para sacar dinero de sus cuentas.



Esta estafa sólo funciona si la empresa no ha aportado sus datos directamente a Google. En caso de haber sido así, Google se fía de los datos que le dio la compañía. Pero, siempre es mejor estar atentos.