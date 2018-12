El homenaje de Google por el funeral de George H.W. Bush

Al presionar sobre el logo, el buscador muestra noticias e información vinculada al mandatario que falleció el viernes a los 94 años

El logo de Google perdió sus usual colorido para pasar a un tono gris. Al menos así se ve en Estados Unidos. ¿El motivo? Un homenaje al ex presidente George H. W Bush en el día de su funeral.

Al presionar sobre el logo gris, el buscador muestra noticias e información vinculada al mandatario que falleció el viernes a los 94 años.

Así, el gigante informático da cuenta del Día de Duelo Nacional designado por el presidente Donald Trump.

Te puede interesar Te contamos en qué celulares dejará de funcionar WhatsApp en 2019

El funeral se hará hoy a las 11 AM (ET) en la Catedral Nacional. El ataúd estuvo en el Capitolio de Washington desde el lunes, donde fue homenajeado por miembros del ejército y ex funcionarios.

Luego del funeral, los restos serán enterrados en el campus de la Universidad de Texas A&M, donde se encuentra la Biblioteca Presidencial George Bush.

Allí también se encuentran los restos de Barbara, su esposa, que murió en abril, y Robin, su hija, que murió de leucemia a los 3 años.