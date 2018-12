¿Sirve el modo incógnito de Google?

Un estudio publicado por DuckDuckGo, un motor de búsqueda establecido en Pensilvania, Estados Unidos dio respuesta a la incógnita

No es sorpresa el hecho de que los navegadores de Internet guarden la información de los usuarios como la ubicación e historial para mostrar anuncios relacionados y búsquedas personalizadas.



Tampoco lo es que cada navegador cuenta con el modo “Incógnito” una opción para navegar “sin dejar rastro” sobre tus consultas. Sin embargo, puede que todo este tiempo hayas sido engañado.



Un estudio publicado por DuckDuckGo, un motor de búsqueda establecido en Pensilvania, Estados Unidos, expusó la posibilidad de que, aunque se asegura que los resultados de búsqueda de Google se adaptan de modo exclusivo a los usuarios, estos pueden verse afectados aún estando desconectados o navegando en modo de incógnito.



El estudio se llevó a cabo con participantes que buscaron un término al mismo tiempo mientras estaban desconectados (de sus cuentas Google), o en modo de incógnito. Los resultados indica que “la mayoría de los participantes vieron resultados únicos para ellos. Estas discrepancias no podrían explicarse por los cambios en la ubicación, el tiempo, el inicio de sesión en Google o los cambios del algoritmo de prueba de Google en un pequeño subconjunto de usuarios.”



También notaron que los enlaces y orden en los que aparecían eran diferentes para cada usuario, incluyó enlaces para unos que no incluyó para otros. La teoría indica que los resultados de modo incógnito deberían ser similares para los usuarios.

DuckDuckGo también indicó que, a pesar de tomar en cuenta el tiempo y la ubicación, los resultados de noticias y videos variaron de manera significativa. Es decir que cerrar sesión o navegar en modo incógnito parece tener resultados poco eficientes en los resultados de búsqueda. “Sin una burbuja de filtro, uno esperaría ver una variación muy pequeña de las páginas de resultados de búsqueda; casi todos verían el mismo conjunto de resultados. Eso no es lo que encontramos", señala el estudio.



Google no tardó en responder indirectamente al estudio a través de su cuenta de Twitter Google SearchLiaison: “Para su información: no personalizamos los resultados de búsqueda basados ​​en perfiles demográficos ni creamos dichos perfiles para su uso en la Búsqueda de Google …” En su defensa, la compañía argumentó que es necesario tomar a consideración diferentes factores como la hora, la ubicación y el idioma.