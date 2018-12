WhatsApp: te pueden expulsar de por vida a causa de estas infracciones

A partir de una nueva normativa de la popular aplicación, se pueden suspender temporal o permanentemente una cuenta de WhatsApp sin previo aviso

La popular aplicación de mensajería instantánea decidió adoptar nuevas políticas en su servicio. Se trata de suspender el perfil de un usuario temporal o permanentemente sin previo aviso.

Los que reciben esta sanción, pueden ver en su teléfono móvil el siguiente mensaje: "Tu número de teléfono no está autorizado para usar nuestro servicio. Contacta con soporte para obtener ayuda".

Tras la nueva normativa que está implementando WhatsApp, las cuentas suspendidas desaparecerán y no serán accesibles para ningún contacto.



Las conductas que se consideran incorrectas son “conductas sospechosas o ilegales, incluido fraude”, así como para combatir la publicidad encubierta y el ‘spam’.

También se reserva el derecho de eliminar cuentas que realicen conductas ilegales. Esto incluye la “promoción de actos violentos”, el envío de “comunicaciones ilegales” o la perpetuación de conductas “ofensivas desde el punto de vista racial o étnico”.

La plataforma propiedad de Facebook especificó que la descarga de "add ons" para la app que no sean oficiales podría ser sancionado. Esto vale para aplicativos como "WhatsApp Gold" o "WhatsApp Plus" que permiten a los usuarios acceder a modificaciones no oficiales de WhatsApp como el color del texto o el tamaño de la fuente. Asimismo, se refirió a otras actividades relacionadas al spam o las estafas, como la creación masiva de grupos donde se incorpora a cientos de personas.

Considera que hay algunas conductas que no merecen una suspensión definitiva. Es por eso que a los usuarios que bloquean por un tiempo (alrededor de 24 horas) les informan con un aviso con la cantidad de tiempo que no podrán usar la aplicación.

¿Qué hacer cuando aparece ese mensaje?

A quienes les aparezca este mensaje de suspención, deberán enviar un correo electrónicoa la dirección [email protected]whatsapp.com. Si bien la decisión de revocar o no la suspensión queda a cargo de la empresa.