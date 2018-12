Las contraseñas más usadas de 2018 son totalmente inseguras

La intención con esta lista no es humillar a quienes no se protejan bien, sino evidenciar el problema y tratar de concienciar del mismo

Tener contraseñas seguras es una cualidad fundamental al usar tecnologías de la información y la comunicación, pero parece que la inmensa mayoría de usuarios de Internet sigue sin entenderlo.

Como demuestran los datos recopilados por SplashData durante 2018, un amplísimo número de claves siguen siendo inseguras. Así que si usa '"123456" como su contraseña para Gmail, YouTube, Facebook, Twitter o cualquier servicio digital, tiene dos malas noticias: su clave no le protege de absolutamente nada y no es la única persona del mundo con ese mismo problema.

En 2017 pasaba lo mismo. Esos seis números seguidos conforman la contraseña más utilizada del mundo, seguida de cerca por "password" y por "123456789", que son la segunda y la tercera, respectivamente. Esta última ha subido un puesto comparado con el año pasado, pues el "12345678" ha bajado a cuarto puesto.

SplashData ha evaluado más de 5 millones de contraseñas filtradas a lo largo del último año y ha creado una lista de 25 claves totalmente inseguras y fáciles de obtener por cualquiera con unos conocimientos mínimos de seguridad en Internet.

La intención con esta lista no es humillar a quienes no se protejan bien, sino evidenciar el problema y tratar de concienciar del mismo. No parece estar teniendo mucho éxito, sin embargo.

Entre las nuevas contraseñas más curiosas e inseguras de la lista, aparecen "111111" o la palabra "donald", que parece una clara referencia la presidente de los EEUU, Donald Trump.

También se han colado "sunshine" (literalmente, "luz solar", aunque se usa como equivalente de "cariño" en inglés) o "princess" ("princesa" en inglés).

Las 25 contraseñas más inseguras de 2018 son las siguientes, según SplashData:

1. 123456 (Mismo puesto).

2. password (Mismo puesto).

3. 123456789 (Sube tres puestos).

4. 12345678 (Baja un puesto).

5. 12345 (Mismo puesto).

6. 111111 (Nueva).

7. 1234567 (Sube un puesto).

8. sunshine (Nueva).

9. qwerty (Baja cinco puestos).

10. iloveyou (Mismo puesto).

11. princess (Nueva).

12. admin (Baja un puesto).

13. welcome (Baja un puesto).

14. 666666 (Nueva).

15. abc123 (Mismo puesto).

16. football (Baja siete puestos).

17. 123123 (Mismo puesto).

18. monkey (Baja cinco puestos).

19. 654321 (Nueva).

20. [email protected]#$%^&* (Nueva).

21. charlie (Nueva).

22. aa123456 (Nueva).

23. donald (Nueva).

24. password1 (Nueva).

25. qwerty123 (Nueva).