Comienzan a crecer las importaciones de teléfonos móviles

A fines del año pasado el Gobierno nacional tomó algunas medidas que favorecían a la importación de celulares, entre otros productos, para que la oferta de teléfonos móviles comenzara a crecer.

Se trataba de la eliminación de las licencias no automáticas a su importación y la rebaja de los impuestos internos a los celulares, lo que daría un impulso a la importación, con los cambios que traería aparejados para este negocio y también para los consumidores.

Con este escenario, las importaciones de celulares comenzaron a crecer. De hecho, durante los tres primeros trimestres del 2018 alcanzaron el 6% del total de equipos ingresados al país (considerando también a aquellos provenientes de Tierra del Fuego), frente a un 2% del 2017 y prácticamente un 0% del 2016, informó la consultora Carrier y Asociados.

De todos modos, la relación nacionales-importados es la inversa de la que había en 2009, año en que se aprobó la ley 253/09, conocida entonces como el “impuestazo tecnológico”, señaló el gabinete de investigación.

Esta mayor apertura a las importaciones impactó en los equipos de gama baja, aquellos con un valor FOB inferior a los 100 dólares, que representan en lo que va del 2018 un 73% de los equipos importados, según Carrier.

El esquema impositivo que favorece a la producción en Tierra del Fuego "no ofrece beneficios relevantes cuando se trata de equipos de bajo costo. Razón por la cual durante los últimos años sólo se producían localmente smartphones, en su mayoría 4G. En este nuevo escenario, las importaciones de celulares 2 y 3G representaron el 57% del total de equipos ingresados desde otros países", apuntó la consultora.

Para Carrier, "el retorno de la gama más baja es una buena noticia", porque "no sólo porque permite el acceso a equipos de menor costo, sino también y principalmente porque existe un segmento de mercado, compuesto en su mayoría por adultos mayores, que no se siente a gusto con un smartphone. Lo único que quiere es un equipo tradicional, un teléfono, que le permita realizar y recibir llamados y para quienes un smartphone trae aparejado una complejidad en su manejo que no se condice con las necesidades básicas de comunicación que tienen".

Como dato de color, según Carrier, dentro de los equipos importados de gama alta, prácticamente todos fueron iPhone, ya que Apple nunca aceptó acogerse al régimen de promoción de Tierra del Fuego.