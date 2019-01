Huawei utiliza un iPhone para saludar a sus clientes en Twitter

Dos empleados de la compañía tecnológica china Huawei fueron amonestados después de felicitar la llegada de 2019 desde un Iphone. Los trabajadores mandaron la felicitación oficial a través de un dispositivo de la competencia, en un tuit que fue inmediatamente eliminado.

En la cuenta apareció un mensaje enviado 46 minutos después de la llegada del nuevo año con un contenido similar pero no exacto al anterior y en el que no aparece ninguna referencia a dispositivos.

Happy #2019 ???? from all of us at Huawei. Our resolution this new year is to give you more reasons to connect to those you care about. pic.twitter.com/utcbQYN0Pt