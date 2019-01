Crean un software para facilitar la impresión 3D

Busca que escuelas primarias e instituciones con impresoras 3D puedan brindar clases de diseño y modelado a través de esta herramienta

El software para imprimir objetos en tres dimensiones es caro, complejo de controlar y poco intuitivo. Para acercar esta tecnología a los que están más alejados, un desarrollador argentino diseñó un programa con el que pretende mejorar la relación con estas máquinas.

Tras casi dos años de investigación y desarrollo, 3D Object Maker se encuentra disponible en formato web y como aplicación. Permite crear objetos 3D de forma sencilla e intuitiva para su posterior impresión.

"Para dar comienzo a este proyecto, pude notar que para crear o modelar un objeto 3D, siempre se requería de una computadora de alto rendimiento con un software de diseño instalado. Este tipo de aplicaciones tienen una gran curva de aprendizaje donde el usuario promedio no llega a utilizar muchas de las funciones avanzadas que incorporan y debido a ello, es que me pareció una buena idea diseñar una aplicación que permitiera crear objetos 3D de forma sencilla e intuitiva y que no condicionara al usuario a una computadora", dijo Leonardo Russo, líder de este proyecto.

De esta forma, al ingresar a la web o ejecutar la aplicación de 3D Object Maker, se encontrará con una plataforma virtual (similar a la de una impresora 3D) donde se podrán agregar y combinar todo tipo de figuras geométricas para crear el objeto.

"También podemos incluir modelos 3D previamente diseñados, por lo cual no estamos limitados solamente a figuras geométricas, impulsando así el alcance y potencial de esta herramienta. Una vez creado nuestro objeto, podemos exportarlo como un archivo en formato STL (formato standard, listo para su impresión 3D) o como un archivo SCENE (formato editable, para continuar trabajándolo)", dice Russo, citado por el diario porteño Clarín.

Este software es totalmente libre y gratuito, diseñado para que escuelas primarias e instituciones con impresoras 3D puedan brindar clases de diseño y modelado a través de esta herramienta.

"Para diseñar un objeto 3D se utilizan conceptos aritméticos y geométricos, y a través de esta herramienta, se estaría dando lugar a una enseñanza positiva, dinámica y con una corta curva de aprendizaje, donde se pone el foco en la experiencia del diseño 3D junto con la enseñanza que la acompaña, dejando de lado las complejidades y requisitos de computadoras de alto rendimiento para utilizar software de diseño 3D, como tradicionalmente sucede", sostuvo Russo.

Otra de las ventajas de este sistema es que el profesor no estaría condicionado por la cantidad y calidad de computadoras que pueda tener el aula o taller de informática.

"La idea es que los alumnos podrían aprender y crear sus objetos directamente de sus smartphones y tablets. Por otro lado, este proyecto es de código libre, lo cual significa que cualquier escuela o institución puede utilizar el código de 3D Object Maker para adaptarlo a sus propias necesidades, clases o materias específicas", indicó Russo.