¿Se necesita realmente expulsar una unidad de disco USB de la manera correcta? Depende mucho si es una computadora Mac o con Windows

Si extraes una unidad de memoria flash USB (también conocida como “pendrive”) de tu computadora Mac sin hacer clic primero para expulsarla, recibirás una advertencia severa y vergonzosa: “El disco no se ha expulsado correctamente”.

Pero, ¿se necesita realmente expulsar una unidad de disco USB de la manera correcta? Probablemente no. Sólo espera a que termine de copiar tus datos, dale unos segundos y luego tira.

Para estar en el lado prudente, puedes ser más conservador con los discos duros externos, especialmente con los antiguos que giran. Vale la pena investigar lo que sucede cuando extraes una unidad de memoria USB, y por qué es poco probable que se arruine.

Veamos este caso: estás copiando un archivo de tu computadora a una unidad USB. Tu máquina puede estar usando una memoria caché de escritura. En lugar de transferir el archivo de un dispositivo a otro en forma directa, utiliza esa memoria caché para hacer que el proceso sea más eficiente.

El caché es sólo el almacenamiento de memoria local donde tu computadora resulta muy buena para escribir en forma rápida. Cuando el archivo se escribe en la unidad externa, en realidad sólo lo escribirá en la memoria, y luego volverá a ti y te dirá “sí, lo escribí”. Pero en realidad no ha llegado al pendrive todavía.

Con un caché de escritura, la computadora finalizará el proceso de copia en segundo plano. Todo esto sucede muy rápidamente, desde una perspectiva humana. Se trata de milisegundos.

El sistema operativo de una cmputadora Mac siempre usa el caché de escritura, pero en una máquina con Windows, el usuario puede decidir si la habilita o no; el valor predeterminado es que la memoria caché de escritura está desactivada.

En la gestión de datos en la memoria caché de escritura es donde entra en juego la función de “expulsión”. La expulsión dice básicamente: “está bien, estamos sacando esto, vaciemos la memoria caché de escritura”.

Saber sobre la caché de escritura es clave porque existe un riesgo teórico de que, si supones que la computadora ha terminado de transferir tus archivos, en realidad no lo ha hecho. Por esa razón, se recomienda expulsar en forma correcta si estás usando una Mac, porque siempre usa la función de escritura de caché.

Entonces, ¿qué podría suceder de malo si extraes la unidad de disco USB mientras estás copiando un archivo o si la memoria caché de escritura está haciendo algo en segundo plano?

La primera posibilidad es que el archivo que estabas copiando en la unidad USB se corrompa, aunque es probable que el archivo original en tu computadora todavía esté bien. También existe la posibilidad de que otro archivo en esa memoria USB también se corrompa.

El mayor problema sería si se dañara la unidad USB, ya que los metadatos del sistema de archivos podrían arruinarse, lo que significa que la unidad no sabría dónde se almacenan las cosas.

La falla catastrófica sería que eligieras exactamente el momento adecuado cuando la computadora estaba en medio de una escritura, por lo que había escrito algunos bits y no otros, lo que podría dañar tu unidad USB: pero esas posibilidades de hacerlo son muy escasas. En otras palabras: corromper el pendrive es muy poco probable.

Si te preocupa que puedes interrumpir algo que la caché de escritura está haciendo en segundo plano después de haber copiado un archivo, recuerda que el proceso termina tan rápido que los humanos que se mueven a una velocidad normal no deberían preocuparse por eso. Las velocidades rápidas de escritura en las unidades USB modernas son la clave.

En resumen, sigue estas reglas básicas si quieres sacar la unidad USB: no lo hagas mientras esté copiando, y no lo hagas unos milisegundos después de que haya terminado. Toma en cuenta que una Mac utilizará una caché de escritura, mientras que una máquina con Windows probablemente no lo esté.

Cuanto más modernos sean los equipos, mayores serán las posibilidades de que no suceda nada malo. Lo mejor es jugar de forma segura cuando se trata de algo como un disco duro externo, aunque puede ser difícil corromper una unidad externa de estado sólido y moderna.

Si estás utilizando uno para hacer copias de seguridad de tu computadora, por ejemplo, como con Time Machine en una Mac, es mejor esperar la expulsión. Esa regla se aplica aún más a una vieja unidad giratoria. Se tarda mucho más en escribir información en una unidad giratoria que en algo con almacenamiento de estado sólido, y como tiene partes móviles, es más susceptible de dañarse.

En cuanto a las amenazas de las que sí hay que preocuparse en una unidad USB, desenchufarla sin expulsarla está muy abajo en la lista. Hay una amenaza mayor: conectar una unidad de memoria sin examinarla con un antivirus anytes de usarla, porque siempre existe la posibilidad de que ese pendrive tenga un virus.