Seguridad: los 10 consejos para proteger tu teléfono móvil con Android

Todavía hoy fabricantes de teléfonos que no distribuyen los parches de seguridad elaborados por Google de manera oportuna, o que directamente ni lo hacen

La gran mayoría de los teléfonos móviles “inteligentes” tienen como sistema operativo a Android, una plataforma que está bajo ataque constante y cuyas versiones anteriores son mucho más vulnerables que las nuevas.

Todavía hoy algunos fabricantes de teléfonos inteligentes que no distribuyen los parches de seguridad de Android elaborados por Google de manera oportuna, o no lo hacen en absoluto. Y los ataques de día cero siguen apareciendo.

Entonces, ¿qué puedes hacer para protegerte? En realidad, mucho. Por eso debes poner manos a la obra hoy mismo. Muchos de estos consejos son bastante simples, la seguridad no depende de complicados trucos.

Solo comprá teléfonos inteligentes de fabricantes que lanzan parches de Android en forma rápida

Google tiene sus propios teléfonos, denominados Pixel y Nexus. El dueño de Android se asegura que sus equipos obtengan las actualizaciones más recientes. Esto significa que obtienen los parches de seguridad más nuevos a medida que se lanzan.

En cuanto a otros fabricantes importantes, Android Authority, la principal publicación digital sobre Android, encontró que los mejores proveedores para mantener sus teléfonos actualizados eran, en orden, de mejor a peor: LG, Motorola, HTC, Sony, Xiaomi, OnePlus y Samsung. Puede leer la nota aquí.

Bloquea tu teléfono

Sí, es muy simple. Pero la gente todavía no lo hace. Puedes comprobarlo en reuniones de amigos o en lugares turísticos cuando una persona te pide que le tomes una fotografía con su celular. Apaga la pantalla y trata de desbloquearla. La mayoría de las veces accederás sin necesidad de pedirle a la persona que introduzca una clave.

¿Cuál es la mejor manera de bloquear tu teléfono? El PIN sigue siendo la forma más segura. Las huellas dactilares, los patrones, el reconocimiento de voz, el escaneo del iris, etc. son todos más frágiles.

Por supuesto, no uses 1-2-3-4 como su PIN. Y si no te molesta, es mejor una combinación alfanumérica, aunque sólo se recomienda si guardas mucha información sensible en tu teléfono.

Utiliza la autenticación de dos factores

Se pueden bloquear los servicios de Google que hay en el teléfono. La mejor manera de hacerlo es con la autenticación de dos factores de Google. A continuación te explicamos cómo hacerlo: inicia sesión en tu cuenta de Google y ve a la página de configuración de verificación de dos pasos.

Una vez allí, elige “Usar verificación en 2 pasos” en el menú. A partir de ahí, sigue las indicaciones. Se te pedirá tu número de teléfono. Puedes obtener los códigos de verificación por voz o mensaje corto de texto (SMS) en su teléfono. Los mensajes de texto son más fáciles.

En segundos, recibirás una llamada con tu número de verificación. Luego ingresa este código en el cuadro de ingreso de datos de su navegador web. Tu dispositivo te preguntará si deseas que recuerde la computadora que está usando. Si respondes “sí”, se autorizará el uso de los programas durante 30 días. Finalmente, enciende la verificación de 2 pasos y listo.

También puedes hacer esto aún más simple usando Google Prompt. Con esto, puedes autorizar las aplicaciones de Google simplemente ingresando “sí” cuando se te solicite en tu teléfono.

Utiliza únicamente aplicaciones de Google Play Store

La gran mayoría del malware de Android proviene de fuentes de aplicaciones de terceros no confiables. Las aplicaciones falsas llegan a Google Play Store de vez en cuando, como las que enviaban servicios de texto de tarifa premium, pero son una excepción, no la regla.

Google también trabaja para que Play Store sea más seguro que nunca. Por ejemplo, Google Play Protect puede escanear automáticamente tu dispositivo Android en busca de malware cuando instalas programas.

Asegúrate de que esté encendido yendo a Configuración> Seguridad> Play Protect. Para obtener la máxima seguridad, haz clic en Análisis completo y en “Explorar dispositivo en busca de amenazas de seguridad”.

Utiliza el cifrado del dispositivo

La siguiente persona que quiera espiar en tu teléfono puede no ser un estafador, sino un agente de aduanas y protección fronteriza, algo frecuente en los Estados Unidos, Rusia y China.

Si esa idea le asusta, puedes poner un obstáculo en su camino con el cifrado. Para cifrar tu dispositivo, ve a Configuración> Seguridad> Cifrar dispositivo y sigue las indicaciones.

Utiliza una red privada virtual

Si estás de viaje, ya sea en una cafetería en el lugar de destino o en una oficina remota en otro país, querrás utilizar la conexión de Wi-Fi gratuita. Todos lo hacemos. Corremos grandes riesgos cuando lo hacemos, ya que estas conexiones tienden a ser tan seguras como una red construida a partir de hilos.

Para estar más seguro, mejor usar una red privada virtual (VPN sigla en inglés) móvil, como F-Secure Freedome VPN, KeepSolid VPN Unlimited, NordVPN y TorGuard.

Gestión de contraseñas

Cuando se trata de contraseñas, tienes estas opciones:

* Usar la misma contraseña para todo, lo que es realmente tonto.

* Escribir tus contraseñas en un papel, que no es una idea tan mala como suena, siempre y cuando no las pongas en una nota adhesiva en la pantalla de su computadora.

* Memorizar todas tus contraseñas, no es muy práctico si son muchas.

* Utilizar un programa de gestión de contraseñas. Ahora Google viene con uno incorporado, pero si no deseas poner todos sus huevos de seguridad en una cesta en la nube informática, puedes usar otros programas de administración de contraseñas móviles. Los mejores son LastPass, 1Password y Dashlane.

Utilice software antivirus

Google Play Protect hace un buen trabajo de protección de tu teléfono, en lo que respecta a la protección contra malware, pero conviene reforzarlo. ¿Cuál software conviene instalar? AV-Test, un laboratorio alemán independiente de detección de malware, actualiza mensualmente una lista de sus recomendados aquí.

Apague las conexiones cuando no las necesite

Si no estás usando Wi-Fi o Bluetooth, apáguelos. Además de ahorrar algo de batería, las conexiones de red se pueden usar para atacarlo. No le dés una oportunidad a los delincuentes.

Si no usa una aplicación, desinstálela

Cada aplicación viene con sus propios problemas de seguridad. La mayoría de los fabricantes de software de Android hacen un buen trabajo al actualizar sus programas. Si no estás usando una aplicación, deshazte de ella. Cuantas menos puertas de programas tengas en tu teléfono inteligente, menos posibilidades tendrá un atacante de invadirlo.

Si sigues todas estas sugerencias, tu teléfono estará más seguro. No será perfectamente seguro, nada lo es en este mundo. Pero estará mucho más seguro de lo que está ahora, y eso no es algo pequeño.