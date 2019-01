Ni Instagram ni Fortnite: ¿cuáles fueron las aplicaciones y juegos más populares en la Argentina en 2018?

Las aplicaciones propiedad de Facebook dominan los celulares de los argentinos, aunque Netflix y Tinder son las más exitosas en el país

De acuerdo con un informe de la consultora App Annie, WhatsApp, Facebook, Instagram y Facebook Messenger, todas propiedad de la red social, fueron las aplicaciones con mayor cantidad de usuarios activos mensuales en Argentina durante 2018.

El top ten se completa con MercadoLibre, Spotify, Netflix, Twitter, Word y Outlook, un ránking bastante similar al del resto del mundo, donde “la mitad del tiempo en el celular quedó en manos de las apps de redes sociales y comunicaciones”, resaltó App Annie en su informe, citado por el diario digital Ovrik.

De hecho, la Argentina se adelantó a una tendencia que apenas ahora se ve en el resto del mundo: WhatsApp superó a Facebook como la aplicación más utilizada a lo largo del año, un comportamiento que recién comenzó a observarse durante septiembre en otros países.

El estudio mencionó que ese comportamiento estuvo impulsado por la decisión de las operadoras acerca de ofrecer WhatsApp gratis a sus clientes, algo que en Argentina también ocurre.

A nivel mundial, la influencia de China es notoria entre las aplicaciones con más usuarios activos mensuales. El país asiático aporta cinco apps al top ten: WeChat, QQ, Alipay, Taobao y Baidú. La lista incluye a Facebook, WhastApp, Facebook Messenger, Instagram y WiFi Master Key.

La lista de las apps más descargadas en Argentina durante 2018 también tiene a Facebook como protagonista. Facebook Messenger, Facebook, WhatsApp e Instagram lideran la medición, seguidas por Netflix, Spotify, Wish (para compras en el exterior), Uber, Tik Tok (creación de videos cortos) y Snapchat.

Si la medición se realiza por tiempo de consumo, la app número uno es Netflix, algo lógico dado que mirar series y películas demanda más minutos frente a la pantalla. El resto de la lista sí tiene sorpresas. Tinder y happn, ambas para encontrar citas, completan el podio de las apps en donde más tiempo pasan los argentinos.

En cuarta posición es en donde recién aparece Google por primera vez. Y lo hace con Drive en lugar de alguna otra app de las tantas que vienen preinstaladas en los celulares Android, los más utilizados en Argentina.

Spotify, HBO Go, Sing! by Smule, Dropbox, Badoo y Google One completan el top 10 de las apps con más tiempo de uso en Argentina. Fortnite fue sin dudas el juego más popular de 2018, pero su llegada tardía a iOS y Android lo dejó fuera de las listas en Argentina y gran parte del mundo.

En Argentina, los juegos con más usuarios activos mensuales fueron Clash Royale, Candy Crush Saga, Helix Jump, Free Fire, Trivia Crack (Preguntados, de la argentina Etermax), Pokémon GO, Truco Blyts, Clash of Clans, Pubg Mobile y CodyCross.

Los juegos más descargados durante 2018 en Argentina fueron Helix Jump, Free Fire, Subway Surfers, Trivia Crack, Rise Up, Love Balls, Pou, Palabras Cruz, Kick the Buddy y Block Puzzle Jewel.

Clash Royale, Candy Crush Saga y Free Fire fueron los juegos con mayor cantidad de horas de uso, seguidos por Lords Mobile, Pokémon GO, Clash of Clans, Clash of Kings, Candy Crush Soda Saga, Slotomania y Marvel Contest of Champions.

Por el lado de los juegos más utilizados en el mudo se destacan Anipop, Honour of Kings, Candy Crush Saga, Clash of Clans, Pubg: Exciting Battlefield, Pubg Mobile, Clash Royale, Pokémon GO, Subway Surfers y Helix Jump.