Te mostramos las imágenes que confirman una de las funcionalidades más sorprendentes del Samsung Galaxy S10

Se filtran algunas imágenes de la próxima generación de móviles que pasarán a formar parte de la familia Galaxy S del fabricante Samsung

A medida que se acerca la fecha de presentación del Samsung Galaxy S10, los rumores y filtraciones respecto a la próxima generación de móviles que pasarán a formar parte de la familia Galaxy S del fabricante no paran crecer. Y ahora se han filtrado nuevas imágenes reales del Samsung Galaxy S10 donde podemos ver una de las funcionalidades más interesantes del dispositivo.



Sabemos que todas las versiones del Samsung Galaxy S10 tendrán lector de huellas dactilares, la triple cámara que montará el Galaxy S10 y Galaxy S10 Plus, además de otros detalles, pero lo que no esperábamos es que el terminal pueda hacer las funciones de una cartera de criptomonedas.

No es la primera vez que vemos un teléfono con soporte de blockchain. Ya el HTC Exodus cuenta con esta funcionalidad pero sorprende que el Samsung Galaxy S10 cuente con esta funcionalidad para poder almacenar criptomonedas de forma segura en el dispositivo.



En las imágenes se puede ver que el próximo buque insignia de la firma con sede en Seúl permitirá a los usuarios la importación de su cartera de criptomonedas de forma segura.



Además mediante Blockchain se garantiza la seguridad de estas monedas virtuales que tengamos almacenadas en el dispositivo. Eso sí, aunque en la imagen aparezca Ethereum como única forma de pago admitida por el dispositivo, es más que probable que el Samsung Galaxy S10 sea compatible con la mayoría de criptomonedas disponibles en el mercado, informa Topes de Gama.

Si bien es cierto que el mercado de las criptomonedas no pasa por su mejor momento, su valor cae en picado mes a mes y encima Hacienda anda tras los talones de los usuarios que se hayan beneficiado con la compra venta de estas monedas virtuales, es una excelente noticia el saber que el Samsung Galaxy S10 se podrá utilizar como cartera virtual y con la garantía de Blockchain.



Además en la imagen volvemos a ver la parte frontal del dispositivo, dejando más que claro que el Samsung Galaxy S10 contará con una cámara frontal perforada en la pantalla para evitar utilizar el poco estético notch. Ahora solo falta esperar a su lanzamiento oficial para ver con qué nos sorprende el fabricante porque, a este paso, pocas novedades van a quedar por mostrar.