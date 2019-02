El truco para ahorrar 500 dólares en la compra del iPhone X

La empresa anunció un plan de recambio de versiones anteriores que permiten ahorrar hasta 500 dólares en la compra de un nuevo teléfono

Los precios del iPhone X llegan en su versión más cara hasta 1449 dólares en en el modelo XS Max de 512 GB. Pero estos valores no fueron validados por el mercado, y unos meses después de este lanzamiento, Apple confirmó que las ventas cayeron un 15 por ciento. Ante este panorama, evalúa bajar el precio del teléfono.

Mientras se aguarda si bajará el precio del iPhone X, la empresa anunció un plan de recambio de versiones anteriores que permiten ahorrar hasta 500 dólares en la compra de un nuevo teléfono.

El programa de la compañía acepta en sus tiendas modelos antiguos desde el iPhone 5 al iPhone X de primera generación y ofrece un crédito a favor para la compra del iPhone XR, iPhone XS y iPhone XS Max.

Para aplicar al recambio de equipo Apple exige que el equipo entregado funcione sin problemas, sin daños de impacto y con la pantalla intacta. La gestión que se puede consultar en el sitio web de la empresa, pero el trámite se debe realizar en una tienda oficial de la compañía.

El crédito a favor varía según la antigüedad del teléfono, la condición del equipo y su configuración. Estos datos están disponibles en este sitio. Una referencia: el valor base es de 30 dólares para el iPhone 5 y llega a los 500 dólares con el iPhone X de primera generación. iPhone 5, 5C y 5S: entre 30 y 40 dólares según el modelo. iPhone SE: 80 dólares. iPhone 6, 6 Plus, 6S y 6S Plus: entre 150 y 250 dólares. iPhone 7 y 7 Plus: entre 250 y 300 dólares. iPhone 8 y 8 Plus: entre 300 y 370 dólares. Y iPhone X (primera generación): 500 dólares.