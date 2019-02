Google Chrome avisa si su contraseña es segura

El "plugin" hace una verificación con más de 4000 millones de passwords y nombres de usuario, y si hay alguna coincidencia emite una notificación

Para evitar el uso de contraseñas afectadas en una filtración o robo de datos, Google presentó Password Checkup, un agregado para el navegador Chrome que permite verificar si el usuario utiliza una clave expuesta en un ataque informático.

Según informó la compañía, el "plugin" hace una verificación con más de 4000 millones de passwords y nombres de usuario, y si hay alguna coincidencia emite una notificación para que se realice el cambio.

Para utilizar Password Checkup se debe instalar la extensión para el navegador Chrome disponible aquí. Google chequeará los datos ingresados a sus servidores y si la combinación de usuario y contraseña coinciden con los datos afectados en diferentes brechas de seguridad y ataques informáticos.

Google aseguró que la información que recibe está encriptada y que no tiene forma de ver los datos del usuario. El aviso de alerta se genera de forma local. El servicio Password Checkup de Google no es nuevo, y es algo que el administrador de claves 1Password ya lo ofrece en su propuesta, integrado con la base de datos de Have I Been Pwned, el sitio que registra todas las contraseñas robadas en ataques informáticos.