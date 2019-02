Trump instala un simulador de golf de 50.000 dólares en la Casa Blanca

Donald Trump ya puede hacer gala de su última excentricidad. El presidente de Estados Unidos se ha gastado 50.000 dólares de su bolsillo en instalar simulador de golf en la Casa Blanca que le permite realizar recorridos virtuales en campos de todo el mundo en formato real gracias a una gran pantalla con sensores de golpeo.

La idea no es nueva, ya que Barack Obama ya había instalado una versión más antigua del mismo juego, según ha publicado The Washington Post citando fuentes de la administración.

En su edición digital, el rotativo asegura que Trump, aficionado al golf, aún no ha llegado a estrenar este nuevo simulador. Y que en cualquier caso sólo lo hará cuando no pueda practicar este deporte al aire libre.

Algo que desde que es presidente ha hecho unas 140 veces, según sus propias cuentas. Generalmente en alguno de los 16 campos de golf de su propiedad. La última vez que lo hizo fue el pasado 2 de febrero junto a estrellas como Tiger Woods y Jack Nicklaus en el campo que posee en Jupiter (Florida).

La Casa Blanca tiene un largo historial de reformas y adaptaciones para satisfacer las aficiones de sus moradores. El presidente Dwight Eisenhower fue el primero que instaló un minigolf y Richard Nixon añadió después una bolera.

Obama convirtió una vieja pista de tenis en una pista de baloncesto e instaló el primer simulador de golf. Antes de postularse como candidato a la presidencia, Trump cargó contra él por estas aficiones.

"¿Es posible que con todos los problemas y dificultades a nlos que se enfrenta el país el presidente Obama se pase el día jugando a golf?", tuiteó en octubre de 2014. Hoy Trump ya ha realizado más recorridos en lo que lleva de mandato de los que hizo Obama.

Fuentes de la Casa Blanca afirman que el Presidente dedica el tiempo que no tiene programado en su agenda oficial y que pasa en su residencia oficial viendo televisión, tuiteando, celebrando reuniones improvisadas y realizando llamadas telefónicas. Según The Washington Post, Trump suele llegar al despacho Oval hacia las 11.00 y un 60% del tiempo que dedica a labores presidenciales no está programado.