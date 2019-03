Nuevo papelón de Trump: llamó Tim Apple al CEO de la empresa del iPhone

El presidente estadounidense Donald Trump ha vuelto a causar revuelo tras rebautizar con el nombre de "Tim Apple" a Tim Cook, presidente de la compañía de la manzana.

El desliz tuvo lugar el miércoles durante una reunión de Trump con la Junta Asesora de Políticas de la Fuerza Laboral de los Estados Unidos. Trump elogiaba a Cook por invertir en los Estados Unidos cuando dijo, literalmente, "le apreciamos mucho, Tim Apple".

No queda claro si el Presidente fue o no consciente del desliz, o si quizás pretendía referirse al CEO de Apple y a su compañía en su misma frase, porque la transcripción de la conversación que ha realizado la Casa Blanca incluye un guión entre "Tim" y "Apple".

Según la transcripción realizada por el diario digital The Verge, Trump literalmente dijo lo siguiente:

En el momento, Tim Cook no pareció darse por aludido por el desliz de Trump. Sin embargo, al poco tiempo bromeó con el asunto, llegando a reemplazar su apellido por el logo de Apple en su perfil de Twitter.

Guys, @tim_cook changed his name to Tim  and it's the most legendary "Tim Apple" sub tweet of all time. pic.twitter.com/p39nYS1mz7