Por qué el cofundador de WhatsApp recomienda eliminar las cuentas de Facebook

Para Brian Acton, la red social prioriza la monetización de sus productos sobre la privacidad y la seguridad de los usuarios y sus datos

Brian Acton, uno de los fundadores de WhatsApp, y quien vendió la plataforma de mensajería a Facebook en 2014, aconsejó que eliminen las cuentas de la red social a los jóvenes que participaban de la conferencia Computer Science 181 en la Universidad Stanford (EE.UU.).

"Les damos el poder. Esa es la parte mala. Compramos sus productos. Nos inscribimos en estos sitios web. Hay que borrar Facebook, ¿verdad?", dijo Acton, según informa Buzzfeed News.

Para el directivo, Facebook prioriza la monetización de sus productos sobre la privacidad y la seguridad de los usuarios y sus datos.

"El motivo de las ganancias capitalistas, o el hecho de responder a Wall Street, es lo que está impulsando que se expanda la invasión de la privacidad de datos", indicó.

No es la primera vez que insta a los usuarios a que borren sus perfiles en la red social. Un año atrás, en marzo de 2018, publicó un tweet desde su cuenta con el mensaje: "It is time. #deletefacebook" ("Ya es hora. #borrenfacebook)

Además, se refirió al por qué vendió WhatsApp a la compañía de Zuckerberg, tras la cual se convirtió en millonario: "Tenía 50 empleados y tenía que pensar en ellos y en el dinero que ganarían con esta venta… También tenía que pensar en nuestros inversionistas y en mi participación minoritaria. No tenía todo el poder para decir que no", justificó Acton.

"El modelo de negocio de WhatsApp era: te ofrecemos servicio por un año a cambio de un dólar", recordó Acton, y agregó: "No era una forma extraordinaria de hacer dinero, pero si tienes mil millones de usuarios, tendrás una ganancia anual de mil millones de dólares".



"Eso no es lo que Google y Facebook quieren, ellos quieren múltiples millones de dólares", enfatizó.



"Para ser brutalmente honesto, las redes abiertas tienen que hacer esfuerzos para decidir qué es lenguaje de odio y qué no lo es", consideró Acton. "Nosotros les damos el poder, esa es la parte mala". Y concluyó: "Eliminen Facebook, ¿de acuerdo?".