Facebook lanza mapas para enfrentar epidemias y desastres naturales

Cuando estos registros se combinan con información directa de sistemas de salud, pueden mejorar la forma de entrega de suministros y de encarar brotes

Al planificar campañas de salud pública o responder a brotes de enfermedades, las organizaciones de salud necesitan información acerca de dónde viven los posibles

beneficiarios, así como información en tiempo real desde el lugar de los hechos.

Sin embargo, en gran parte del mundo, la información del censo más reciente a menudo está desactualizada y el conocimiento relevante de comunidades remotas es escaso.

Facebook presentó este lunes tres tipos de mapas que ayudarán a las organizaciones sin fines de lucro y a las universidades que trabajan en salud pública a vencer los brotes de enfermedades y llegar a las comunidades vulnerables de manera más efectiva.

Según informó la red social a iProfesional, en exclusiva para la Argentina, se trata de mapas de densidad de población completos con estimaciones demográficas, mapas de movimiento (en la foto superior, uno correspondiente a movimientos demográficos en Londres) y mapas de cobertura de red, que ayudarán a comprender mejor dónde viven las personas, cómo se mueven y si cuentan con conectividad.

Cuando todos estos mapas se combinan con información directa de los sistemas de salud, pueden mejorar la forma en que las organizaciones entregan suministros y responden a los brotes.

"Las epidemias representan una amenaza creciente para las personas y su sustento", dijo Vanessa Candeias, directora de Shaping the Future of Health and Healthcare en

el Foro Económico Mundial.

"Mitigar el riesgo e impacto requiere del uso de todas las herramientas que tengamos a nuestro alcance", agregó.

Los aliados iniciales en este esfuerzo incluyen: Direct Relief, FHI360, Escuela de Salud Pública de Harvard, Instituto de Evaluación de Métricas de Salud de la

Universidad de Washington, Cuerpo Médico Internacional, Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres, Proyecto Atlas de Malaria, Centro MRC para el Análisis

Global de Enfermedades Infecciosas en el Imperial College London, Northeastern University, Sabin Vaccine Institute, UNICEF, Wadhwani AI, el Banco Mundial y el Foro

Económico Mundial.

Hace dos años, Facebook comenzó a trabajar con la Universidad de Columbia para utilizar imágenes satelitales y datos de censos para construir los mapas de población más detallados del mundo para mejorar los proyectos de conectividad.

Después de trabajar con grupos como el proyecto de la Cruz Roja Americana y Missing Maps, se dieron cuenta de que estos mapas también podrían tener aplicaciones relevantes y trascendentes en materia de salud pública.

Facebook publica este lunes mapas de alta resolución que estiman no sólo el número de personas que viven dentro de cuadrículas de 30 metros, sino que también brindan información sobre la demografía, incluido el número de niños menores de cinco años, el número de mujeres en edad reproductiva, así como las poblaciones jóvenes y ancianas, con resoluciones sin precedentes.

Estos mapas no se construyen con datos de Facebook, sino que combinan el poder de la visión artificial con imágenes de satélite e información de censos.

Al combinar estos conjuntos de datos disponibles públicamente y comercialmente, con las capacidades de inteligencia artificial (IA) de Facebook, se crearon mapas de población que son tres veces más detallados que cualquier otra fuente.

Las organizaciones de salud ya usan esta información para asignar recursos a las áreas donde viven los beneficiarios previstos, como en Malawi, donde estos mapas

ayudaron a la Cruz Roja Americana y al proyecto Missing Maps a identificar áreas con y sin concentraciones de personas para que pudieran desplegar a 3.000 trabajadores

de la salud, para entregar mensajes de vacunación de manera más eficiente durante una campaña contra el sarampión.