¿Qué va a pasar con tu celular Huawei tras el bloqueo de Google?

La medida afectaría sólo a los teléfonos de nueva fabricación, que no podrán instalar la versión de Android del buscador ni sus aplicaciones

Las consecuencias del veto de Google al fabricante de teléfonos móviles chino Huawei no serán inmediatas para los propietarios de uno de sus dispositivos, pero no tardarán en llegar.

Según informó la agencia de noticias Reuters a última hora de este domingo y confirmó después el medio especializado en información tecnológica The Verge, la multinacional estadounidense no permitirá a Huawei seguir instalando su licencia del sistema operativo Android en los nuevos teléfonos que fabrique, pero no bloqueará su uso en los ya existentes.

Según ha explicado una portavoz de Google al medio español El Diario, la multinacional permitirá que los Huawei en uso sigan utilizando sus aplicaciones y servicios. Esto supone que los propietarios de un teléfono de la marca china podrán seguir accediendo al correo a través de Gmail o utilizando el navegador GPS a través de Google Maps. También descargar nuevas aplicaciones de terceros a través de Google Play.

"Estamos cumpliendo con la norma y analizando las implicaciones. Para los usuarios de nuestros servicios, Google Play y las medidas de seguridad de Google Play Protect continuarán funcionando en los dispositivos Huawei existentes", han especificado fuentes de Google.

Te puede interesar Cómo usar Google Maps para recordar dónde estacionó su auto

Es pronto para saber las consecuencias concretas de la decisión de Google, que supone un paso más de la guerra comercial entre EEUU y China. La multinacional californiana no ha querido ofrecer más detalles sobre qué tipo cobertura ofrecerá a los usuarios de sus servicios en teléfonos Huawei ya en uso, o por cuánto tiempo.

Sin embargo, parece que el veto completo afectará solo a los móviles de nueva fabricación, que no podrán instalar la versión de Android de Google ni ninguno de sus servicios o aplicaciones.

La principal duda para los actuales propietarios de un teléfono Huawei, y que hasta el momento la multinacional estadounidense ha evitado aclarar, es qué pasará con las actualizaciones de Android, un aspecto clave para la seguridad y usabilidad de los dispositivos.

Android, el sistema operativo que usan los dispositivos de Huawei, está basado en código libre (la base de su funcionamiento es pública y puede ser usada por cualquiera) al que Google ha introducido mejoras claves en su seguridad e integración con el resto de servicios, hasta crear su propia versión.

Te puede interesar Nace Reverso, una coalición para luchar contra la desinformación en la Argentina

Aunque Google permita que los propietarios de móviles Huawei sigan utilizando y actualizando aplicaciones como Gmail, si se confirma el veto en las actualizaciones de su versión de Android, los móviles de la empresa china podrían quedar obsoletos y con graves agujeros de seguridad en apenas unos meses.

A través de las actualizaciones de Android, Google adquiere gran protagonismo, como se solicionan los agujeros de seguridad que se van descubriendo en el sistema operativo y se modernizan sus barreras de seguridad ante nuevos virus y agujeros.

El riesgo de tener un teléfono móvil con un sistema operativo desactualizado depende de la gravedad de las nuevas amenazas que vayan surgiendo, pero aumenta exponencialmente con cada versión nueva que se deja de instalar.

Cada actualización del sistema operativo también mejora la compatibilidad e integración de las apps con el teléfono. A medida que el dispositivo deja de actualizarse, las aplicaciones van funcionando peor hasta que, poco a poco, dejan de funcionar.

Te puede interesar Aquí están, éstas son: las 8 mejores aplicaciones de Android para organizar tu vida

Da igual que el teléfono (hardware) se haya comprado hace poco, sea nuevo o tenga ya algunos años, puesto que son los programas que usa para funcionar (software) los que vayan ralentizándolo y dejándolo atrás. Sucederá incluso con los que estén expuestos en una tienda de la marca china en este momento.

Google no puede vetar a Huawei seguir utilizando la versión de Android basada en código libre, pero sí las mejoras y atualizaciones que introduzca en su propia versión. No es casualidad que en la actualizad solo Apple desarrolle y mantenga un sistema operativo que pueda rivalizar con la versión de Android de Google.

Mantener un sistema operativo al día en términos de seguridad y sin problemas de integración con las apps más modernas requiere unos recursos que, a priori, Huawei no posee, aunque se ha comprometido a no dejar en la estacada a los propietarios de sus teléfonos.

A través de un comunicado, la empresa china ha respondido al bloqueo asegurando que tomará el relevo de Google y ofrecerá actualizaciones y mejoras para sus teléfonos, tanto "a los que ya se han vendido como a los que están aún en almacenamiento". Sin embargo, tampoco ha especificado qué ocurrirá cuando Google actualice su versión de Android y deje virtualemnte obsoletos los teléfonos de la marca.

"Huawei ha hecho contribuciones sustanciales al desarrollo y crecimiento de Android. Como uno de sus socios clave globales, hemos trabajado estrechamente con su plataforma de código abierto para desarrollar un ecosistema que ha beneficiado tanto a los usuarios como a la industria", ha indicado la empresa china.