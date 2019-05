Google quiere protegerte de parejas y conocidos que espían

La empresa publicó un estudio que demuestra cómo, con un sencillo paso extra, las cuentas de sus usuarios pueden estar mucho más protegidas

Google ha publicado un estudio que demuestra cómo, con un sencillo paso extra, las cuentas de sus usuarios pueden estar mucho más protegidas.

Además de las claves, podemos tener múltiples métodos de identificarnos nosotros mismos por si la olvidásemos.

Podemos pedir una nueva clave al e-mail original, o solicitar vías alternativas. Google afirma que pasos como añadir tu número de teléfono o una dirección alternativa de correo son una defensa estupenda contra hackers.

La lógica es sencilla. Si Google sospecha de que no eres tú quien acaba de introducir tu usuario y clave correctamente porque estás en un dispositivo nuevo o en un país lejano a donde normalmente resides, saltarán todas las alarmas internas. Pero al fin y al cabo: no tiene forma de demostrar que no eres tú y defender tu cuenta.

Todo esto cambia si Google sabe nuestro número de teléfono o una dirección alternativa. Si tiene dudas de que seamos nosotros en realidad, podrá asegurarse haciéndonos una segunda pregunta. Como en el cuento de los tres cabritillos, tener la zarpa blanca no es suficiente, y un poco de escepticismo te puede salvar la vida. Todos estos datos extra quedarían cifrados por parte de Google en sus bases de datos, al igual que nuestras claves, y no serán usados con fines distintos, según la compañía.

Para añadir o cambiar un número de teléfono de recuperación, ve a tu cuenta de Google. En el panel de navegación izquierdo, haz clic en Información personal.En la sección Información de contacto, haz clic en Añade un teléfono de recuperación para proteger tu cuenta.

A continuación, podrás hacer varios pasos: añadir un teléfono de recuperación, cambiar tu teléfono de recuperación seleccionando "editar" junto al número, o eliminar tu teléfono de recuperación pinchando en "eliminar". Es cuestión de un minuto.

Estas medidas básicas reducen la posibilidad de que un atacante consiga acceder a nuestras cuentas. Un familiar o un "amigo" que haya podido adivinar nuestra clave, por ejemplo, quizá no sepa tu dirección de correo alternativa. Para mayor protección o ataques más sofisticados, Google recomienda que vayamos más allá.

Solo garantiza protección total si contamos con un sistema de autenticación en dos pasos. Es decir, primero introducimos nuestro usuario y nuestra clave, y luego Google verifica una segunda medida enviándote una clave temporal desechable a nuestro teléfono móvil o unos pequeños llaveros digitales. De esta forma, ninguna persona que no tenga acceso a tus dispositivos durante ese momento concreto, podrá acceder nunca a tu cuenta.

Este método es, para casos prácticos infalible. Se puede crear una serie de eventos que consigan acceder a tu cuenta, como secuestrarte a ti y tu teléfono, y obligarte a confesar la cuenta. Pero en el mundo real en el que vivimos, cualquier protección es poca, y sobre todo si cuesta solo un minuto establecerla y quedarnos mucho más tranquilos.