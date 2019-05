Facebook revela sus armas para combatir la desinformación en la próxima campaña electoral

La empresa anunció iniciativas para resguardar la integridad de la plataforma y luchar contra las noticias falsas ante los próximos comicios presidenciales

Luego de los escándalos por la influencia de origen ruso en la campaña electoral para la presidencia de los Estados Unidos en 2016 y, sobre todo, de las revelaciones del caso de la consultora Cambridge Analytica, Facebook puso las barbas en remojo y ajustó las tuercas para combatir la desinformación y las noticias falsas ("fake news"), en especial en tiempos previos a comicios importantes.

Voceros regionales de la empresa del millonario Mark Zuckerberg explicaron este jueves a iProfesional sus iniciativas para resguardar la integridad de la plataforma y luchar contra las noticias falsas con vistas al próximo proceso electoral argentino, que se iniciará a nivel nacional a fines de junio, luego del cierre de listas de candidatos, previsto para el 22 de ese mes.

Esteban Israel, director de Comunicaciones de Facebook para América latina, detalló que las herramientas que se desplegarán en la Argentina se nutrirán de la experiencia recogida en las elecciones del año pasado en Colombia, México y Brasil y este año en la India, el acto electoral más grande del mundo, en la que participaron más de 950 millones de personas.

El ejecutivo admitió que luego de los escándalos registrados entre 2016 y 2018, "cambiamos la forma de hacer las cosas" respecto a las noticias falsas, para tratar de "mostrar" más "lo bueno y reducir el contenido malo y negativo en la plataforma".

Con es objetivo, la compañía invirtió "miles de millones de dólares" en contratar personas especializadas y en el desarrollo de "herramientas más sofisticadas" a partir de políticas internas de la empresa para que puedan "captar este tipo de abusos".

"Hoy estamos mejor equipados parta proteger nuestros servicios en momentos como las elecciones", afirmó Israel, quien aseguró que el proceso electoral argentino "es una prioridad importantísima para Facebook este año".

Entre las "lecciones aprendidas desde 2016", el ejecutivo admitió que necesitaban crear "equipos más robustos y especializados para prevenir interferencias". Para ello contrataron "expertos en desinformación", con antecedentes en "ciberseguridad", además de cientistas políticos.

En la Argentina se replicará una dinámica interna creada en 2018 para las elecciones de Brasil, donde estos grupos multidisciplinarios trabajaron junto a otros similares afincados en el Silicon Valley californiano, cuna de Facebook, y la capital irlandesa de Dublín.

Para las campañas electorales del país vecino se definió una "política de comportamiento inauténtico" que permitió captar el uso de un centenar de redes de perfiles falsos para esconder la verdadera identidad de personas que lanzaban campañas desinformativas con intereses políticos.

Herramientas de fiscalización

Marcos Tourinho, gerente de Elecciones para América latina en Facebook, afirmó que la lucha contra las cuentas falsas es similar a una carrera armamentistica, donde la empresa siempre debe estar "un paso adelante" para prevenir y combatir la actividad de estos perfiles con fines políticos maliciosos.

En el caso de las elecciones, se trata de mantener la "integridad electoral" de la plataforma para impedir que se la use para "manipular la democracia y las elecciones". El desafío es grande para la empresa californiana: además de la Argentina, habrá elecciones este año en Uruguay, Bolivia y Colombia.

En el caso argentino, se usarán sistemas basados en aprendizaje automático, combinados con empleados fiscalizadores, con el objetivo de "bajar cuentas falsas", las cuales "en general tienen un componente humano".

"Bajamos millones de cuentas falsas cada día", aseguró Tourinho, un ejecutivo basado en la ciudad brasileña de Sao Paulo. La mayoría de esas bajas se realizan incluso antes que comiencen a publicar contenido.

Las elecciones de 2019 serán el escenario para el debut local de una herramienta ya aplicada en otros comicios en el último año: una biblioteca de avisos. Así, para hacer más transparente la campaña electoral, el usuario argentino de la red social podrá acceder a esta herramienta gratuita que le permitirá investigar quién pagó la propaganda que aparece al lado de su muro de noticias.

En esta biblioteca virtual se podrán ver los rótulos de los avisos, cuáles están activos, además de una ficha técnica que incluirá los montos pagados, el origen de esos fondos, el alcance de la campaña y su repercusión.

Facebook mantendrá disponibles estos datos de campañas electorales pagas en su plataforma hasta siete años después de su inicio. La biblioteca, que no contendrá avisos de campañas anteriores a 2019, estará disponible en la Argentina desde fines de junio y alcanzará también a los comicios provinciales que resten desde ese momento y hasta fin de año.

Hay una área gris: la biblioteca no incluirá campañas de actos de gobierno. Para distinguir si se trata de campañas políticas en tiempos previos a los comicios, Facebook trabaja con la Cámara Nacional Electoral para que este tribunal señale cuando se trata de una campaña proselitista realizada con fondos estatales.

La empresa también trabaja con ese tribunal para ayudar a los ciudadanos a conocer sus derechos, dónde y cómo votar, y para despublicar contenido ilegal durante la campaña electoral.

"Facebook no debería decidir qué es una campaña legal y una ilegal", aclaró Tourinho, quien celebró la creación de una "canal eficiente" de comunicación con la Cámara Electoral.

¿Qué tipos de contenidos políticos serán bajados? El ejecutivo distinguió dos: aquellos que violan las políticas de Facebook, como por ejemplo la compra de votos y el discurso de odio. El otro tipo lo define la Justicia Electoral, que debe pedir a la red su baja,

¿Qué sucede con las páginas que se arman en Facebook a favor de un candidato o partido o de un tema político, como la inmigración? Tourinho reconoció que es una cuestión que se debatirá luego de los actuales procesos electorales en la India y la Unión Europea.

Por ejemplo, en Brasil la Justicia electoral resolvió que las campañas políticas en Facebook solo podrán realizarlas de manera oficial los partidos políticos. En la Argentina este tema está en debate con la Cámara Nacional Electoral para resolver si se repetirá la experiencia de Brasil.

Alianza con medios

Una herramienta vital para combatir la desinformación es el trabajo conjunto de empresas de Internet con medios periodísticos y ONG verificadoras. En la Argentina, gracias a la alianza Reverso, que integran medios locales, entre ellos iProfesional, y empresas como Google y Facebook, trabajarán la ONG Chequeado y la agencia AFP.

Julieta Shama, gerenta de Alianzas Estratégicas con Medios para Facebook e Instagram para la Argentina y Chile, explicó que los pilares de esta acción son "eliminar, reducir e informar".

Se trata de la eliminación de contenidos que violan normas comunitarias y que comprometen la seguridad de los usuarios, como contenido gráfico de violencia, sexual y daño propio.

Otro pilar es la reducción de la difusión de contenido que vulneran la experiencia en la plataforma, como por ejemplo los títulos engañosos que generan clics. El tercer pilar es informar para dar más contexto de lo que la gente está viendo en su perfil de Facebook. Para ello se ofrece un botón con información sobre el medio y dónde y cuándo publicó esa información. A esta tarea se suman campañas de capacitación en el mundo real, con avisos en medios impresos y capacitaciones en medios.

Dulce Ramos, gerenta de Desarrollo de Programas para Medios de Noticias de Facebook, explicó por videoconferencia desde México que el programa de verificadores independientes a la empresa incluye hoy a 52 organizaciones en 41 países.

¿Cómo trabajan estos chequeadores? A un promedio de alrededor de una noticia por día compartida en la red social, seleccionan una información, sin que Facebook intervenga en su elección, y escrutan su veracidad para luego compartir con la compañía su resultado y determinar si el artículo es verdadero o falso o engañoso. Así sucedió este año con los movimientos antivacunas.

Este programa de verificación no se usará sobre el discurso público y político en la plataforma, un trabajo que Chequeado, por ejemplo, ya realiza hace años por su cuenta.

Tourinho admitió que "moderar el discurso político en elecciones es delicado y riesgoso. Es muy importante que Facebook no sea el chequeador de la verdad".

Luego de negar que "hasta ahora" la empresa hay identificado "interferencia externa" en campañas en la Argentina, al estilo de lo sucedido en 2016 en los Estados Unidos, Tourinho recordó que las páginas de noticias falsas tiene su motivación principal en obtener ganancias económicas.



Israel destacó que en las elecciones de 2017 hubo en la Argentina "una conversación muy activa en Facebook", a una altura "muy sofisticada para la comunicación política".

WhatsApp en la mira

