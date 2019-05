Instagram rectifica y permitirá videos horizontales en IGTV

Según el diario digital The Hollywood Reporter, los creadores no estaban interesados en la IGTV, la plataforma de videos de larga duración de la red social

Instagram ha dado un paso atrás y anunció que IGTV admitirá videos en horizontal. Hasta ahora, la red social solo permitía videos en formato vertical en IGTV, un hecho distintivo porque, hasta el momento, es la única plataforma que ha roto con el monopolio de los videos apaisados. Pero la idea los videos verticales no ha acabado de funcionar para la compañía, propiedad de Facebook.

Según la propia red social, este cambio se debe al "feedback" que han recibido por parte de los creadores de contenido de la plataforma. Según el diario digital The Verge, a estos comentarios que, se deduce, no eran positivos se le suma el hecho de que algunos usuarios ya habían subido a IGTV videos horizontales, lo único que tenía que hacer el espectador era girar la pantalla. Un hecho que acaba con toda la gracia de los videos en vertical.

"Sabemos que esta es una evolución desde que empezó IGTV. Creemos que es el cambio correcto para espectadores y creadores", apuntó la compañía en su blog. "En muchos sentidos, abrir IGTV a más que simples videos verticales es similar a cuando abrimos Instagram a más que solo fotografía cuadradas, en 2015", añadió la red social. De este modo, la plataforma espera que crezca la creatividad y el compromiso de sus usuarios.

Aunque están satisfechos con la existencia de una plataforma, por el momento, no han podido monetizar su contenido. A diferencia de YouTube, Instagram no tiene un servicio de anuncios que pague a los creadores y, según The Verge, las marcas aún no han comenzado a pagarles para crear contenido para IGTV de formato largo.

De este modo, los creadores que suben su contenido principalmente a YouTube, al preparar material para IGTV deben hacer los videos de una forma diferente –en este caso, vertical– para que estos se vea correctamente.

Esto significa más horas de trabajo, no solo de grabación sino también de edición. Por lo tanto, es comprensible el poco éxito de IGTV, presentada hace un año, teniendo en cuenta que los usuarios que suben contenido a IGTV no tienen beneficios directos y que crear este contenido les lleva faena.