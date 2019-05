Elecciones digitales: una empresa sale a buscar el voto de los indecisos a través del celular

La empresa Kickads desarrolló una solución 100% móvil para saber dónde están los indecisos, y enviarles luego mensajes que lo saquen de ese lugar

Buscar a los indecisos y enviarles el mensaje adecuado para llevar su intención de voto hacia su cauce. Las campañas electorales vienen desde el principio de los tiempos moviéndose en estas aguas. La diferencia es que, ahora, esa búsqueda se hará cada vez más a partir de herramientas móviles. Porque la vida cotidiana de las personas pasa en gran medida por su Smartphone.

Con un nivel de electores indecisos que oscila el 20%, según de qué encuesta o consultora se trate, el objetivo de los partidos políticos será captar su voluntad. Una empresa argentina de marketing digital desarrolló un servicio para encontrarlos exclusivamente vía móvil.

La razón de apuntar sólo al celular responde al hecho de que los argentinos ya estamos navegando 90 minutos diarios vía móvil, según datos de Ignis. Se trata del dispositivo que, a su vez, se usa no sólo para obtener información cuando se quiere adquirir un producto o contratar un servicio sino que, además, resulta vital para concretar esa compra.

En este caso, lo que se pretende es obtener información que permita conformar "mapas de calor" de aquellos votantes que aún no saben por quién se inclinarán cuando lleguen al cuarto oscuro.

"Desarrollamos una estrategia para captar a los indecisos a través de comunicación digital con foco en el móvil. Por medio de banners que aparecen en distintos sitios es posible encontrar a esos indecisos y luego, en una nueva comunicación, buscarlos con el mensaje del partido político que quiere su voto", explicó a iProfesional, Ramiro Delgado, gerente de ventas de Kickads, la empresa de marketing digital, que diseñó esta solución para tiempos electorales.

El servicio funciona de la siguiente manera: Cuando se encara una comunicación en una zona se corre una pieza, en forma de banner publicitario, en donde se le pregunta a esa persona si ya tiene el voto decidido.

Si esa persona dice que sí, se descarta esa respuesta. Si dice que no, se toma la información y lo ponen en un servidor al que luego se recurrirá para diseñar el paso siguiente de la estrategia.

"El banner que se envía en formato de encuesta permite obtener la información de ese usuario, comenzando por el ID del teléfono, es decir, de dónde viene ese dispositivo. Y luego otra información como el sexo y el rango etario al que pertenece", indicó Delgado.

Esos usuarios identificados que quedan guardados en el servidor anteriormente mencionado será a los que se impactará en una segunda instancia con el mensaje del partido político que haya contratado los servicios.

"Este tipo de estrategia se llama de remarketing y si bien está orientado a los partidos políticos ya ha sido utilizado por empresas", amplió el experto.

Te puede interesar Intel presenta el procesador más potente para una PC

Hay compañías, principalmente de los sectores de banda, seguros, consumo masivos y plataformas digitales, que han realizado campañas con esta modalidad con el objetivo de tener un panorama sobre los indecisos, en un comportamiento similar al que experimentan cuando contratan una encuesta para saber cómo viene perfilado el potencial escenario de país.

El banner que se deplegará para reconocer indecisos, con sus patrones geográficos y demás aspectos socioeconómicos, será idéntico al que hoy aparece en la pantalla del móvil cuando vamos a navegar en un sitio de información.

Delgado justificó que es necesario apelar a esos formatos para llamar no sólo la atención de los usuarios sino lograr la interacción con ellos, es decir, conseguir que digan si tienen o no definido su voto y, a partir de ahí, encarar la estrategia descripta según el caso.

Que las campañas electorales se definan en el terreno digital no es novedad. Ya en la última presidencial, las redes sociales tuvieron su protagonismo. Y son varias las empresas dedicadas a ese ámbito y al de internet en general.

Ahora, el desafío pasará por los móviles, la computadora que todos portamos cotidianamente y a partir de la cual operamos cada vez más acciones, y llega a todos los habitantes. La penetración del servicio supera el 100% de modo que ese mismo nivel se registra en el padrón electoral.

En las legislativas de 2017 Kickads había hecho una primera prueba de esta herramienta, pero de manera acotada. Ahora ya la tiene probada y disponible para aquellos que quieran tener más precisión sobre los mapas de calor de los indecisos y abordarlos vía móvil para llevar agua para su cauce.