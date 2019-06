Amazon permitirá borrar las órdenes dirigidas a Alexa

El movimiento llega en un momento en el que ya hay varias iniciativas legislativas en Estados Unidos para controlar las funciones de escucha

El asistente de voz Alexa puede llegar a grabar conversaciones privadas que se pronuncian en su presencia, sin necesidad de que esté relacionado con las funciones que ofrece, aunque Amazon, su fabricante, asegura que se trató de un error.

The Washington Post, propiedad de Jeff Bezos, el fundador y dueño de Amazon, anunció que los altavoces con el asistente Alexa (la línea Echo de Amazon y otros aparatos de otras marcas que también están conectados) permitirán borrar las grabaciones siempre que se le pida como una orden directa.

"Alexa, borra todo lo que he dicho hoy" es la primera de esas funciones que Amazon ha incorporado como instrucción verbal a su asistente, y que ya estaba disponible desde la aplicación correspondiente. Otra de las funciones pendientes de ofrecer a los usuarios es la de borrar la última petición que se le haga: "Alexa, borra lo que acabo de decir".

Los dispositivos inteligentes de este tipo, en teoría, no pueden escuchar conversaciones y sólo se activan cuando oyen las "palabras mágicas" que les hacen receptivos a las peticiones.

Es también el caso de "OK Google" con su asistente y "Oye Siri" de Apple para su Homepod. El primero dispone de un botón en su altavoz Home que desactiva los micrófonos del dispositivo.

El Homepod de Apple no lleva este mecanismo, aunque la compañía explica que la parte de inteligencia artificial que se desarrolla cuando se le hace una petición funciona sólo dentro del propio aparato, no en la nube, por lo que no se envía nada privado a ningún centro de datos.

La polémica con Amazon llega después de episodios como el que vivió el año pasado una familia de Portland que descubrió que su altavoz Echo había grabado una conversación privada, no una petición a Alexa, y que se la había enviado a uno de sus contactos al azar.

La explicación que dio la compañía sobre este episodio es que el aparato escuchó mal la conversación de forma que interpretó que se le habían dado órdenes que le llevaron a hacer ese envío.

El movimiento de Amazon llega en un momento en el que ya hay varias iniciativas legislativas en Estados Unidos para controlar las funciones de escucha que pueden llegar a ejecutar estos aparatos.

Esas grabaciones, en teoría, deberían servir para controlar que el sistema ejecuta de forma correcta lo que se le pide. La amenaza que supone para la privacidad, puede hacer que las compañías se replanteen los sistemas en que sus asistentes escuchan.