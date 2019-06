Denuncian a Falabella por un "modus operandi" perjudicial al consumidor en las compras online

A través de las redes sociales, la empresa chilena recibió varios reclamos pero no da respuesta a las preguntas de los damnificados

Las redes sociales se han convertido en un medio no solo para divertirse y compartir buenos momentos sino también son un espacio en el que se pueden realizar denuncias.

Y así lo acaba de hacer un joven santafesino quien denunció a través de Twitter a Falabella ya que la empresa le cobró una compra online aunque había sido cancelada de manera unilateral y sin aviso por parte de la compañía.

En una primera instancia, no parecía ser más que una complicación que se originó cuando intentó ejecutar una compra por la web. Pero siguió avanzando y terminó dejando expuesto un modo de operar que la compañía de origen chileno podría aplicar en muchos otros casos y que perjudica al comprador.

Así lo hizo saber a través de su cuenta en Twitter.

"Gracias Falabella por cancelar mi compra 2 días después de la fecha en la que me tendría que haber llegado. Me hicieron perder una oportunidad de gastar en otra cosa. Quiero creer que desaparecerá el cargo en mi tarjeta ANTES de que me cobren las 3 cuotas, no?", decía el joven afectado.

Y agregaba: "Cabe aclarar que nunca me avisaron por mail. Dio la casualidad que entré a la web para hacer el seguimiento del producto y ahí apareció la info. Va 1/3 de las cuotas. ¿Deberían reintegrarme lo ya pagado y cobrarme y reintegrarme en el mismo resumen la segunda cuota?", le preguntó a la cuenta especializada derechos del consumidor, @DZapatillas.

Pero esto no quedó solo allí. Una vez que apareció la denuncia de este joven, no tardaron en surgir otros reclamos también a través de Twitter de otros clientes de Falabella que habían sufrido un trato similar.