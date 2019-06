Genius acusa a Google de reutilizar sus letras de canciones para "robarle" tráfico

Los paneles de conocimiento son pequeñas piezas de información en las que el buscador trata de dar una respuesta rápida a las consultas de sus usuarios

Genius, una plataforma en línea en la que es posible encontrar y hacer anotaciones en las letras de miles de canciones, acusa de nuevo a Google –ya lo hizo en 2017– de mostrarlas en su buscador sin enlazarlas correctamente.

Obviamente, la propiedad de las letras no es de Genius, sino de los autores y de las discográficas, pero la plataforma se queja de que la práctica de Google le resta tráfico y por tanto ingresos publicitarios.

"En los últimos dos años, hemos mostrado a Google pruebas irrefutables una y otra vez de que están mostrando letras copiadas de Genius", dijo Ben Gross, director de estrategia de Genius, en un mensaje de correo electrónico mandado a The Wall Street Journal .

Lo que es nuevo, en esta vieja polémica, es el método que ha usado Genius para demostrar que Google le está "robando" las letras, y que ha consistido en usar un conjunto de técnicas esteganográficas para esconder una marca de agua en forma de mensaje oculto en código Morse, en el que se puede leer red handed, algo que se puede traducir como con las manos en las masa.

Básicamente, lo ha hecho mediante el símbolo de las comillas, y la compañía dice que lo viene haciendo desde 2016. Al reproducir las letras de las canciones, comenzaron a alternar, a propósito, entre apóstrofes y distintas comillas en exactamente la misma secuencia para cada canción.

Este tipo de comillas se puede convertir en puntos y rayas que, posteriormente, pueden traducirse a código Morse, lo que permite leer dicho mensaje. Según Genius han encontrado este patrón en la letra de más de 100 canciones que muestra Google.

Google ha negado el uso indebido de las letras y ha dicho a The Wall Street Journal que "se toman muy en serio el copyright" y que "las letras que aparecen en los cuadros de información y en los paneles de conocimiento en las búsquedas de Google tienen licencias de varias fuentes y no se roban de ningún sitio. Nos tomamos muy en serio la calidad de los datos y los derechos de los creadores, y responsabilizamos a nuestros proveedores de licencias para que cumplan los términos de nuestros acuerdo. Estamos investigando este problema y si descubrimos que alguno no sigue buenas prácticas, suspenderemos nuestros acuerdos", ha dicho Google en un comunicado al diario digital Engadget.

La cuestión es que Genius necesita de Google para conseguir tráfico y si este último muestra las letras sin enlazarlas a su sitio los usuarios no llegan nunca a su sitio. Según Genius, ya notificó este problema a Google en 2017 y en abril de este mismo año, en la que advertía que reutilizar su contenido era una violación de los términos y condiciones de uso de Genius por parte de Google.

Los paneles de conocimiento, en las que aparece las letras de canciones, son pequeñas piezas de información en las que Google trata de dar una respuesta rápida a las búsquedas de sus usuarios, y que en muchos casos no elabora Google, sino proveedores externos. Según Jumpshot, un 62% de las consultas hechas mediante móvil no dieron como resultado que el usuario visitara otro sitio.