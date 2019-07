¿Cómo limpiar a fondo su PC para que no sea la "cloaca" de su escritorio?

Al igual que su auto, casa e incluso su cuerpo, su "desktop" necesita una buena limpieza de vez en cuando para evitar la acumulación de polvo

Al igual que su automóvil, su casa e incluso su cuerpo, su computadora de escritorio necesita una buena limpieza de vez en cuando para evitar la acumulación de polvo y el sobrecalentamiento. Es una tarea fácil que sólo toma unos 20 minutos.

Dependiendo de su entorno, es posible que necesite limpiar su PC con mayor o menor frecuencia. La colocación de ordenadores es una variable importante. Mantener el equipo en el piso permite que el polvo, el cabello, las células de la piel y las partículas de la alfombra se introduzcan más fácilmente.

Si mantiene su dispositivo sobre el piso, por ejemplo, en su escritorio, las partículas son menos propensas a entrar. Si fuma cerca de su computadora, puede acumularse alquitrán, cenizas y otros residuos en los ventiladores de su PC y en las superficies internas.

Liberar su ordenador de estas cosas cada seis meses puede aumentar el rendimiento de su equipo. Si usted es el dueño de una mascota que renueve su pelaje, es posible que desee limpiar su dispositivo con más frecuencia.

En resumen, si mantiene su computadora fuera del piso, no fuma y no tiene mascotas, probablemente pueda limpiar su PC una vez al año. Si alguna de esas cosas le concierne, es posible que deba limpiar su ordenador cada seis, o incluso tres, meses. Si su equipo comienza a calentarse más de lo normal, ábralo para verificar la acumulación de polvo o cabello y luego límpielo.

Preparación

No abra la máquina mientras se está ejecutando o con ningún cable conectado. Siempre es más seguro quitar todos los periféricos, como cables USB, cables de audio, cables de video y especialmente el cable de alimentación.

Mantener el cable de alimentación conectado conecta a tierra la PC y a menudo está bien dejarlo conectado mientras se trabaja dentro de la caja. Pero, incluso el pequeño rastro de humedad del aire puede causar problemas si los componentes reciben energía.

Luego, mueva la computadora a un área bien ventilada, como su patio o garaje. Esto es especialmente importante a considerar si su PC ha acumulado una gran cantidad de polvo que estará soplando alrededor.

Respirar todo ese polvo viejo y acumulado no es bueno para usted y, si se encuentra en un espacio cerrado, el polvo volverá a asentarse en sus cosas, incluso en su ordenador. Si tiene poco espacio, asegúrese de mantener una aspiradora (no para limpiar el interior de la computadora; más sobre eso pronto) cerca para una limpieza rápida después. Y si le preocupa inhalar el polvo, siempre puede detenerse en su parada de hardware local para comprar una máscara antipolvo barata.

Reúna sus herramientas

Te puede interesar Entre fake news y las estrategias para grupos de WhatsApp: cómo el móvil definirá la elección 2019

Antes de comenzar a abrir la carcasa de su computadora, deberá reunir sus herramientas de limpieza. Le recomendamos que no utilice una aspiradora para limpiar el polvo de los componentes de su PC.

Esto puede crear una acumulación estática y podría freír componentes eléctricos importantes en su placa base, tarjeta de video y otros lugares. Es solo una mala idea, así que ahórrese la agonía y tome una máquina de aire comprimido.

Dicho esto, una aspiradora puede ser útil si está limpiando el polvo de su ordenador. Ejecute la aspiradora y sostenga la manguera cerca de su PC, pero sin tocarla. Sople el polvo de la PC en la dirección de la manguera de la aspiradora, de modo que la aspiradora pueda absorber la mayor parte del mismo.

Hay algunas herramientas que necesitará para limpiar su computadora:

* Conjunto de destornilladores.

* Máquina de aire comprimido.

* Paño de limpieza.

* Zuncho o abrazadera de metal (opcional).

* Pasta térmica o silicona térmica.

* Tijeras (opcional).

* Hisopos (opcional).

Te puede interesar Llega la primera casa de cambio 4.0: ofrece dólares más baratos que los bancos y un seguro antidevaluación

* Lápiz o bolígrafo (opcional)

Se sugiere usar un pincel pequeño para barrer el polvo donde el aire comprimido no puede alcanzar. Algunas de estas herramientas son opcionales, así que no se estrese si no la tiene.

Abra la caja

Ahora que está en un área bien ventilada con todas sus herramientas reunidas, podemos iniciar el proceso de preparación abriendo la caja de su computadora.

Todas las cajas de las "desktops" son diferentes. Si nunca ha abierto la suya antes y tiene problemas para abrirla, consulte el manual de su computadora o intente buscar en Internet las guías sobre cómo abrir su modelo.

En la mayoría de los casos, todo lo que se necesita es desatornillar dos tornillos y luego deslizar el panel lateral hacia afuera. Tenga en cuenta que si su panel lateral tiene un ventilador conectado, es posible que deba desconectar los cables de alimentación para apagar el panel por completo. Para facilitar el proceso de limpieza, es mejor sacar cualquier componente que se pueda quitar fácilmente.

La mayoría de las computadoras de escritorio le permiten remover memorias RAM, tarjetas de video y discos duros. No necesita hacer esto, pero puede limpiar más a fondo si lo hace.

Recomendamos no retirar su CPU porque la pasta térmica que se usa para transferir calor desde la parte superior del procesador al ventilador debe reemplazarse cada vez que se retira el ventilador. Si está equipado con pasta térmica y desea eliminar su CPU, asegúrese de limpiar la pasta térmica vieja de su CPU con alcohol y un paño suave. Luego, aplique una nueva capa de pasta térmica una vez que haya terminado de limpiar su computadora.

La mayoría de las personas no deberían necesitar quitar su CPU y el ventilador de la CPU. Simplemente no tiene sentido considerando que apenas el polvo se abre camino en el zócalo de la CPU.

Limpieza

Para iniciar el proceso de limpieza, comience con los periféricos que acabamos de quitar. Agarre la máquina de aire comprimido y mantenga presionado el gatillo para liberar una ráfaga de aire en un área con mucha acumulación de polvo.

Te puede interesar Windows 10 ya puede mostrar en la PC las notificaciones recibidas en un teléfono con Android

Si está limpiando una vieja tarjeta de video que nunca recibió mucha atención, puede haber algunos grupos de polvo que se acumulan alrededor de los puertos DVI. Si está limpiando una tarjeta de video con un ventilador, puede usar un bolígrafo o un lápiz para evitar que las cuchillas giren mientras sopla el aire comprimido.

A continuación, nos movemos dentro de la caja de la computadora. Comience por eliminar cualquier partícula de polvo que pueda haber encontrado su camino dentro de las ranuras de RAM.

Tome su máquina de aire comprimido, diríjala a una ranura RAM, mantenga presionado el gatillo y muévala hacia abajo por toda la ranura. Repita esto para cada ranura en la caja de su computadora.

Ahora pasaremos al equipo más grande que hay dentro, como el ventilador de la CPU y la fuente de alimentación. De nuevo, se recomienda usar un bolígrafo o lápiz al limpiar los ventiladores para evitar que las cuchillas giren. Use su máquina de aire comprimido para soplar las partículas de polvo sueltas.

También puede usar un hisopo de algodón para limpiar el ventilador frotándolo contra las cuchillas para pegar las partículas de polvo. Es un poco tedioso, pero lo convierte en un ventilador bonito y limpio al final.

La parte inferior de su caja, sin duda, tendrá acumulación de polvo. Puede comenzar soplando el polvo con su aire comprimido. Si aún queda polvo adherido al estuche, puede usar un paño húmedo para limpiarlo. Asegúrese de que su tela no esté mojada sino húmeda. Repita este paso para todos los rincones de su caso. Finalmente, no olvide limpiar también cualquier otro ventilador, puerto o gabinete como se describe anteriormente.

Si tiene un ventilador que está destrozado, no tenga miedo de usar un hisopo de algodón con un poco de alcohol isopropílico para limpiar las cuchillas. Dé a los ventiladores un giro rápido para asegurarse que las cuchillas se muevan libremente después de limpiarlas. Si no lo hacen, probablemente sea mejor seguir adelante y reemplazar a ese dispositivo.

Arreglos finales

Conecte sus cables nuevamente en sus enchufes correctos. Consulte su manual o tome fotos antes del desarme y revíselas si no recuerda a dónde va cada cable. También recuerde volver a colocar los periféricos extraídos, como una tarjeta de video o una memoria RAM, en sus sockets apropiados.

Su computadora, por dentro y por fuera, debe verse como nueva. Hemos eliminado el polvo, el cabello, las partículas de la piel y mucho más de nuestra PC. Sus cables deben estar bien administrados y alejados de los ventiladores y otros equipos sensibles.

Si antes tenías problemas de calor, comenzará a notar que es cosa del pasado. ¡Y no olvide limpiar su computadora cada tres a seis meses para mantener su rendimiento!