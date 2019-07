"La transparencia se está convirtiendo en la nueva norma y estándar en la transformación digital"

Con la tecnología se puede prevenir el fraude por exceso de facturación y lograr que proveedores de servicios sean responsables de lo que facturan

Uno de los desafíos más comunes e importantes en materia de tercerización y teletrabajo es la transparencia, necesaria aumentar la productividad, evitar la sobrefacturación, permitir la coordinación y monitoreo.

En los Estados Unidos, la empresa Transparent Business trabajó junto a legisladores durante un período de trece meses en proyectos de ley para eliminar el fraude por sobrefacturación de servicios. La iniciativa fue presentada con éxito en 32 estados y fue aprobada por unanimidad por la asamblea y dos comités del Senado de Nueva Jersey.

El caso de la facturación excesiva en los contratos del gobierno representa cientos de millones de dólares, sin embargo, es uno de los delitos menos denunciados y procesados. Con el desarrollo tecnológico es posible prevenir el fraude por exceso de facturación haciendo que los proveedores de servicios sean responsables de las horas y los servicios que facturan y así ahorrar miles de millones de dólares en dinero de los contribuyentes.

Ese es el objetivo del proyecto de ley de transparencia, en la que los proveedores del Estado deben presentar documentación auditable de los servicios que prestan a fin de evitar el fraude.

Transparent Business ofrece productos y servicios para la gestión de equipos remotos. Fue elegida en los PC World Awards Latin America como la "rising star" en la categoría de soluciones de computación en la nube para empresas y como top people management solution por Citigroup.

iProfesional entrevistó a la empresaria argentina Silvina Moschini (a la derecha, en la foto superior), presidenta de Transparent Business, acerca de la relación entre tecnología, transparencia, empresas y gobierno:

- ¿Por qué la transparencia es clave para el empleo inclusivo y la integridad del gobierno?

-La transparencia se está convirtiendo en la nueva norma y estándar en el proceso de transformación digital de empresas y gobiernos por igual y es un factor crucial para el cambio del paradigma del mundo de trabajo y acelerar la transformación hacia modelos digitales más eficientes y acordes a los tiempos que vivimos.

Modelos que usarán "machine learning" y data para conectar a talento con oportunidades sin importar a donde estén pasando del monitoreo de la presencia física de las personas en la oficina al uso de tecnología, a través de la digitalización del proceso de trabajo para colaborar y auditar el progreso del trabajo de manera eficiente. Esto se logra utilizando tecnología para resolver los tres desafíos asociados al trabajo remoto por los cuales el trabajo remoto no ha prosperado hasta ahora:

* La falta de confianza,

* La dificultad para coordinar el trabajo distribuido y

* La importancia de mantener a la gente responsable por el trabajo y el progreso que realizan, así como su rendimiento profesional.

Con la transparencia prevalece el cumplimiento de los objetivos y no los clásicos horarios de ocho horas en una oficina. Es clave para la inclusión laboral porque derriba las barreras geográficas que hoy separan el talento de las oportunidades, sin importar en dónde se encuentren ni en qué situación estén. En este nuevo modelo, cualquier persona puede acceder a oportunidades de empleo, a través de trabajo flexible y bajo sus propios términos.

En cuanto a la integridad del gobierno, la transparencia permite el control del trabajo por parte de empleados y proveedores de servicios o contratistas, evitando fraude por sobrefacturación al permitir auditar el tiempo y los entregables comprometidos en los proyectos y evitar desvíos injustificados que pagan quienes pagan impuestos.

El Banco Interamericano de Desarrollo estima que el 10-25% de los fondos de contratación pública se pierden por fraude y corrupción. Uno de los objetivos de Transparent Business es ayuda a reducir estas pérdidas permitiendo la auditoría de la compra de servicios profesionales del estado.

- ¿Cómo la transparencia colabora para el éxito de fuerza laboral global inclusiva?

-La transparencia democratiza el empleo y el acceso de oportunidades, sin importar en dónde se encuentren ni la situación en la que estén. Una persona puede trabajar desde Buenos Aires para empresas basadas en cualquier parte del mundo y viceversa.

La transparencia permite un mercado de trabajo en el que la gente pueda presentar y mostrar al mundo sus habilidades. Las personas que viven en lugares remotos pueden acceder a oportunidades flexibles y desde el lugar en que estén, a través de la computadora.

La transparencia genera oportunidades laborales aun en lugares donde hoy no existen, trae confianza a través del monitoreo del trabajo realizado, enfocándose en el proceso de trabajo y no en la presencia física de la personas. Por esto, la transparencia puede acelerar de manera dramática la reducción del desempleo. Es un esquema en el que todos ganan, las compañías ya no se limitan por la geografía en donde se encuentran y las personas que pueden exportar su talento hacia el mundo.

-¿Qué ejemplo puede compartir sobre cómo la transparencia colabora con la inclusión laboral de manera exitosa?

-Maricruz Tabbia es parte de nuestro equipo hace más de cinco años. Ella es una mamá que vive en Franck, un pueblo de 5500 habitantes en Santa Fe, Argentina, y hoy está trabajando para compañías como Google en Mountain View sin moverse de su casa.

Esto es lo que logra la transparencia: democracia en las oportunidades laborales, acceso al talento desde cualquier parte del mundo y desarrollo económico y profesional para las personas.

- ¿La transparencia eliminará la brecha salarial persistente entre hombres y mujeres?

-Sin duda. La transparencia de datos hace que cuando las mujeres negocien por un empleo sepan exactamente cuánto se le paga a una persona por un empleo similar. De esta manera, van a poder acceder a compensaciones más equitativas.

Por otro lado, la transparencia también permite a las mujeres con hijos -las cuales un 51% abandona sus trabajos por falta de flexibilidad-, que puedan permanecer en el mercado laboral sin tener que desconectarse de sus empleos, teniendo en cuenta que luego de que pasan cinco años de ausencia solamente el 25% de ellas logra reinsertarse laboralmente.

Si cambiamos la forma en que las mujeres trabajan a través de implementar procesos de transparencia y modelos flexibles de trabajo, las empresas no perderán ese valioso talento.

Con lo cual, el uso de tecnología para armar modelos flexibles de trabajo, no sólo redundará en beneficio de las mujeres, sino también en beneficio de las compañías por la diversidad pero también para poder crear un pipeline de mujeres que puedan acceder a puestos directivos porque no abandonaron sus carreras. Hoy la estadísticas demuestran que entre los 25 y 35 años en la vida de las mujeres suceden dos cosas: el primer hijo o el primer ascenso.

Y eso hace que por abandonar sus carreras por cuestiones familiares nunca lleguen a puestos de liderazgo. La transparencia hace del mundo del trabajo un mundo más justo para todos.

- ¿Cómo la tecnología resignifica el concepto de transparencia?

-La tecnología es un aliado clave para la transparencia. En el pasado, cuando una compañía pensaba en su fuerza laboral, pensaba en personas físicamente presentes en la oficina.

El hecho de que una persona fuera a trabajar a la oficina, representaba que estaba trabajando; sin embargo, hoy la tecnología permite acortar las barreras que separan al talento de las oportunidades, haciendo que cualquier persona en cualquier lugar del mundo pueda conectarse con alguien que necesita de sus habilidades y trabajar de manera efectiva, eficiente y colaborativa.

La tecnología también permite a través de la analítica de datos, como utilizamos en Transparent Business, junto con "machine learning", "cloud technology" habilitar modelos de contratación y gestión bajo demanda, con lo cual también quiebra las barreras tradicionales del todo o nada, de 9 a 18 en la oficina, limitantes para personas que buscan modelos más flexibles, mujeres jóvenes con hijos, personas con discapacidad, personas mayores que quieren trabajar pero que no quieren un modelo rígido tradicional y en una oficina.

La tecnología permite analizar datos y éstos nos dan indicaciones claras de productividad que también permite que todo este proceso de trabajo y gestión del talento se pueda resignificar.

- En cuanto al Estado, ¿la transparencia ya es hoy la herramienta clave para hacer que los gobiernos rindan cuentas a sus contribuyentes? ¿O todavía queda mucho camino por recorrer?

-En la Argentina creo que tenemos una gran oportunidad de trabajar con esquemas transparentes de auditoria en compras y trabajo flexible y desde casa, no sólo en el Estado sino también en el sector privado.

En Estados Unidos estamos trabajando con mucho éxito en la ley de transparencia, AvoidOverbilling.com, que requiere la verificación transparente de los servicios y las horas facturadas al gobierno para prevenir la sobrefacturación en las horas registradas en proyectos de contratistas del Estado.

Legisladores en 32 estados presentaron el proyecto de ley y ya pasamos por unanimidad la Asamblea (Cámara de Diputados) y dos Comités del Senado en New Jersey con lo que creemos que pronto será ley y otros estados seguirán la tendencia irreversible hacia la transparencia. Legisladores federales ya demostraron interés en esta iniciativa, por lo que también estamos trabajando en su implementación a nivel nacional.

En México y en Colombia también estamos presentando proyectos para evitar la sobrefacturación que también están en consideración en distintas áreas del gobierno. AvoidOverbilling.com es un proyecto de ley que requiere que los contratos de licitación pública como condición de compra puedan ser verificados tanto en su implementación como también en su facturación, con el fin de proteger que el dinero pagado de los impuestos o sea por los contribuyentes.

En consecuencia, los contratistas del gobierno deberán utilizar un software en su computadora que permita que el trabajo por el que están facturado pueda ser auditado o demostrado si existiese sospecha de fraude.

Con este proyecto, buscamos aplicar el mismo estándar de transparencia para seleccionar quién es el proveedor que se utiliza en procesos de licitaciones públicas y extenderlo a todo el proceso de compra, es decir a verificar que se entreguen los servicios pagados.

Esto representa aplicar la misma expectativa de transparencia a la compra de servicios profesionales que hoy se esperaría para la compra de bienes físicos. Por ejemplo, si compras una caja de Coca Colas, esperas que tu proveedor te entregue una caja de Coca Cola.

Sin embargo, cuando se trata de servicios profesionales, en la mayoría de los casos se utiliza el concepto de un acuerdo de fe, basado en el sistema de honor, en donde el proveedor dice que entregó algo y que terminó, y que está haciendo su mejor esfuerzo para presentarte un resultado.

Esto causa que se pierdan miles de millones de dólares en el mundo en sobrefacturación y que éste sea el delito menos detectado y por consiguiente el menos perseguido. Como ejemplo, hace unos años en la ciudad de New York, una compañía llamada SAIC sobrefacturó más de 500 millones de dólares en un proyecto municipal llamado City Time que tenía como objetivo proteger a la ciudad de Nueva York del malgasto de los recursos. Este proyecto comenzó inicialmente en 73 millones de dólares y terminó en más de 700 millones. Medio billón por aquí y medio por allá, termina sumando una buena cantidad.

Esto aplicado a la Argentina permitiría el ahorro de cientos de millones de dólares en procesos que el gobierno hoy está contratando sin auditar el resultado, tanto para proyectos de consultoría y tecnología que simplemente se otorgan en contratos de fe y que podrían ser reutilizados para mejoras en programas educativos, empleo más inclusivo, salud, etc.

- ¿Existen ejemplos de aplicaciones de la transparencia a partir de la tecnología? Por ejemplo, la verificación transparente de las horas facturables como requisito para los contratistas del gobierno.

-No sólo la transparencia ayuda a eliminar el fraude por sobrefacturación, sino que plataformas como TransparentBusiness -nuestra solución basada en la nube para la gestión de equipos remotos de manera transparente- crean programas globales de empleo que por un lado centralizan al talento y permiten que este talento, conectado con educación y Data Analytics, pueda ser encontrado desde cualquier lado por empresas en busca de los perfiles que mejor se ajusten a sus necesidades. Esto vuelve a mostrar que la tecnología está derribando las barreras que separan el talento de las oportunidades.

La transparencia crea también los modelos del trabajo del futuro: al eliminar la necesidad de monitorear a las personas y centrarnos en el proceso del trabajo, ésta generará que más personas desde Argentina puedan exportar su talento al mundo.

Esto puede derivar para la Argentina en un programa nacional de empleo, en donde, a través de la promoción de leyes como la ley de la economía del conocimiento, se potencie y sea la Argentina un destino global de transparencia y acceso a talento empoderado y facilitado por la tecnología.

Iniciativas que estamos llevando adelante en otros países demuestran cómo la transparencia a partir de la tecnología están cambiando los paradigmas de trabajo: en Arabia Saudita somos el partner tecnológico de TeleworkSaudi, el programa que como parte de las reformas implementadas en SaudiVision2030, tienen como objetivo generar oportunidades de empleo para mujeres en el reino.

Allí, las mujeres no pueden trabajar en entornos mixtos, es decir que solo pueden trabajar en lugares donde haya solamente mujeres con algunas excepciones, pero gracias a la transparencia y la tecnología esas mujeres pueden teletrabajar y desarrollarse profesionalmente en sus carreras.

Con EY Women Fast Forward firmamos un acuerdo para generar 100.000 oportunidades laborales con el compromiso de generar empleo inclusivo y transparente sobre todo para Latinoamérica, algo que sin la tecnología y la transparencia no hubiera sido posible.

También Transparent Business durante la administración Obama fue la único startup en sumarse al PartnershipforRefugees.com, el programa para apoyar a los millones de refugiados a acceder a oportunidades de trabajo remoto y educación para empleabilidad.

Hoy la transparencia nos da la chance de provocar un cambio profundo en los paradigmas de trabajo y exportar talento argentino a todas partes del mundo y esto sin duda traerá un desarrollo económico y social en las personas.