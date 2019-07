¿Sabés si tu vecino usa tu wifi?: te contamos cómo descubrirlo

Existe una herramienta muy simple de usar que nos permite descubrir si tenemos "intrusos" en la red. Te mostramos cómo utilizarla

Muchas veces podemos intercambiar nuestras claves de wifi con algún vecino por si en algún momento nos quedamos sin conexión. Pero, ¿quién nos asegura que no use nuestra conexión en todo momento?

Cuando hay muchos usuarios utilizando un mismo wifi seguramente comenzará a funcionar lentamente. Por eso, hay una herramienta muy simple de usar que permite saber si tenemos "intrusos" en la red.



Primero, hay que analizar la red. Para esto, se puede utilizar la aplicación Fing, que es gratuita y está disponible para iOS y Android. Se descarga ly al abrirla se verá, entre otras cosas, todos los dispositivos conectados a la red con sus respectivas direcciones IP; nombre de fabricante y MAC.



La dirección MAC es un identificador único que tiene cada dispositivo conectado, desde un smartphone, Smart TV o Chromecast hasta una computadora. Es como una huella digital única del equipo para comunicarse con la red.



Este dato sirve para poder hacer un bloqueo por MAC o bien para configurar un filtrado por MAC en el router y así crear una lista blanca de dispositivos que sí están autorizados a conectarse a la red; o bien una lista negra donde se bloquean específicamente aquellos equipos que no deseamos que se conecten a la red.



Una vez que ya tenemos detectadas las direcciones MAC, hay que ingresar al panel de control del router de la siguiente manera:



Si el proveedor de internet (ISP) ofrece un acceso directo al router desde la web de la compañía, hay que contactarse con la empresa para poder ingresar allí con usuario y clave.



De no ser así, se puede probar usando la dirección IP del router (que suele estar escrita en la base del router) y escribirla en la barra de direcciones del navegador.



En caso de que no se encuentre la dirección IP, entonces se puede obtener el dato de esta manera: en Windows, ir hasta el menú de inicio y en la lupa escribir "cmd". De inmediato se abrirá una ventana de MS DOS en la que hay que tipear "ipconfig".



Aparecerá una serie de datos en pantalla. El que se necesita es el que dice "Default Gateway" o "Puerta de Enlace Predeterminada". Esa es la dirección IP del router que se debe tipear en la barra de direcciones del navegador para acceder al panel del control del router, informa NuevoDiarioWeb.



Una vez allí, se debe ingresar el nombre de usuario y la contraseña de la página de inicio que, si no se modificó previamente, suele ser "admin" y "1234", o "admin" en los dos casos. Si esa combinación no funciona, se puede buscar ese dato en la parte base del router o en el manual.



En caso de que no se encuentre la opción, se puede ingresar en www.routerpasswords.com, que tiene una base de datos de claves por defecto correspondiente a varias marcas y modelos de routers.

Cómo hacer listas blancas o negras

Para hacer esto, hay que ir al menú de Configuración y luego hasta Red/Inalámbrico/ Filtrado Mac Inalámbrico. Si la opción está deshabilitada, entonces se activa.



Allí se procede a crear una lista de direcciones MAC autorizadas a conectarse o bien se comienza a bloquear los "dispositivos intrusos".

Otras medidas de seguridad

Cambiar la contraseña: esta opción está dentro del menú de ajustes del router, al que se accede siguiendo los pasos mencionados anteriormente. Es importante generar un password robusto, es decir que incluya una combinación de letras, números y símbolos. Se sugiere, como siempre, cambiar la contraseña con frecuencia.



El cifrado: es conveniente habilitar el cifrado WPA2 (y evitar usar WEP y WPA), así como desactivar la configuración protegida de wifi (WPS).



Modificar el nombre de la red o SSID: el nombre de la red, por default, se corresponde con el modelo o fabricante y con esta información, el atacante ya cuenta con suficiente información para explotar alguna vulnerabilidad conocida para esos routers.



Por eso, es recomendable modificar el nombre para que, si algún atacante quiere ingresar, no cuente con información sobre el tipo de router que se está usando (ni fabricante ni modelo).



Tener el firmware actualizado: usualmente estas actualizaciones llegan de manera automática. Para verificar si el sistema está actualizado o hay alguna descarga pendiente se puede verificar el dato también desde el menú de configuración del router.