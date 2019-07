¿Cómo la computación en la nube cambiará al negocio de la logística?

Las soluciones de gestión de almacén basadas en la cloud hacen que toda la cadena de suministro fuera visible para los minoristas y los depósitos

Con solo 42 años, Diego Pantoja-Navajas ha demostrado ser un visionario en el mundo de la computación en la nube, la cadena de suministro y la logística. Después de graduarse en el Instituto de Tecnología de Georgia y trabajar como consultor en el área de servicios de cadena de suministro, observó que el futuro de la industria de logística y cumplimiento estaba en la computación en nube.

Cuando se dio cuenta de que la organización con la que estaba era demasiado lenta para hacer el cambio, decidió emprender su propio camino y fundó su propia empresa de tecnología de servicios profesionales: LogFire.

Al hacerlo, emprendió un camino que interrumpiría un modelo de negocios firmemente arraigado y alentaría a una industria. Tenía 28 años. En los 14 años posteriores, la puesta en marcha de la empresa que fundó transformó los mecanismos mediante los cuales la industria de la cadena de suministro satisfacía las necesidades comerciales.

Con LogFire instalado, ya no se necesitaban tecnologías antiguas como servidores locales y hojas de cálculo en papel. Las soluciones de gestión de almacén (WMS, sigla en inglés) basadas en la nube de LogFire hicieron que toda la cadena de suministro fuera visible para los minoristas y almacenes.

Con los procesos de la cadena de suministro automatizado, los profesionales de almacenes y minoristas tenían una visibilidad completa de los inventarios, podían escalar según fuera necesario para responder al mercado, y podían capturar y aprovechar Big Data para hacer que sus almacenes y cadenas de suministro fueran "más inteligentes".

Al comprender el valor de la tecnología de la nube y al entender exactamente cómo podría aprovecharse, Pantoja-Navajas y su equipo crearon una solución que demostró ser un visionario en el campo.

Lo que comenzó en su sala de estar con un contrato de un solo cliente se convirtió en una compañía próspera y global con más de 150 empleados en todo el mundo. El gigante del software corporativo, Oracle, reconoció el valor de la tecnología LogFire y seleccionó a LogFire como un socio preferido.

En 2016, Oracle adquirió LogFire por una suma no revelada. Trabajaron para integrar su compra con sus otras aplicaciones de cadena de suministro, lo que resultó en la única solución de cadena de suministro de extremo a extremo, de grado empresarial, basada en la nube, basada en la nube.

En diálogo telefónico con iProfesional desde los Estados Unidos, Pantoja-Navajas analizó las tendencias en tecnologías emergentes y cómo éstas dan un paso más allá de la transformación digital.

-¿Cuál es tu actitud ante los cambios tecnológicos?

-He visto muchos durante mi carrera profesional, y hoy el cambio que experimentamos tiene como mayor diferenciación la velocidad en la que las nuevas innovaciones están afectando nuestras industrias y estilos de vida. Muchos vemos estos cambios con mucha atención y fascinación, para otros genera un temor al sentirse amenazados por estas tecnologías.

La reflexión sobe este cambio es visualizar el futuro y entender las implicaciones que nuestra continua evolución necesita para mejorar el comportamiento y mejoras de nuestras industrias.

-¿Qué diferencias observas entre los impactos de las tecnologías de la información y la comunicación en la logística cuando iniciaste tu trayectoria y hoy?

-Cuando comencé en la industria de WMS hace más de una década, estuve a cargo de múltiples implementaciones de soluciones de WMS hospedadas en las instalaciones de los clientes en un mundo anterior al concepto de computación en la nube.

Recuerdo que los días eran muy largos. Los plazos de implementación tomaban más de doce meses, y a veces inclusive se extendían a dos años. Se requería tener muchos recursos de los proveedores "in situ" ya que se hacían implementaciones, que en muchos casos tenían un porcentaje de customización muy alto para ese cliente en particular y donde no se tomaba ventaja de las funcionalidades base de las aplicaciones.

Ese era el modelo de implementación de ese entonces y así era como estas empresas generaban ganancias. Estas implementaciones costaban una fortuna, y al final generaban un tremendo stress a las organizaciones y recursos, tanto así que la mayoría de estas empresas decidieron evitar cualquier actualización de sus sistemas para no tener que pasar por esos momentos tan difíciles y de tanto costo.

Lo más preocupante de este modelo "tradicional" es que las empresas renunciaron a nuevas actualizaciones y mejores tecnológicas para evitar problemas, lo que lógicamente causó un retraso tecnológico en muchas empresas e industrias. Frente a este escenario, sabía que tenía que haber una mejor manera de hacerlo, y así fue como me motivé a crear LogFire, ahora Oracle WMS Cloud.

-¿Cómo funcionaron los negocios de esa manera?

-La migración de aplicaciones hospedadas en las instalaciones de los clientes hacia la nube ha significado que lleguen al mercado más rápido, que la visibilidad de los datos sea instantánea, y que las empresas puedan parametrizar o "customizar" según sea necesario de acuerdo a su industria y requerimientos de negocios.

La tecnología de nube nos da la oportunidad de aprovisionar un ambiente de WMS de manera inmediata y configurarlo en minutos. Podemos completar las implementaciones en tan sólo semanas

-¿Qué viene después?

-Creo que el próximo hito en logística, cadena de suministro y en sistemas de WMS es el uso de tecnologías emergentes para capturar y aprovechar los conjuntos de datos en crecimiento exponencial en estas industrias.

Los conjuntos de datos han crecido rápidamente en el paradigma de la nube. Tal vez nadie se dio cuenta de lo rápido o extensos que serían. Todos esos datos tienen valor, y como profesionales de esta industria debemos asegurarnos de que nuestras cadenas de suministro sean cada vez más eficientes y con mejores márgenes.

Me refiero específicamente a la inteligencia que no estaba disponible para nosotros hace diez años o ni siquiera hace tan solo cinco años. La tecnología de la nube lo descubrió. Y ahora las empresas necesitan implementarlo.

-¿Cuáles son los desafíos que tiene este proceso?

-El desafío está en que estos conjuntos de datos están creciendo demasiado rápido para capturarlos sin tener ayuda, y es ahí donde entra en juego la tecnología emergente. Es, definitivamente, una tecnología emergente la que ayudará a las cadenas de suministro a encontrar el valor y la eficiencia que por muchos años no era permitido. Alguien pronto va a descifrar como hacerlo. No es una cuestión de por qué, es una pregunta de cuándo. Esto significa un valor competitivo que tiene que ser explotado.

-¿Están las empresas preparadas para afrontarlo?

-La verdad es que la mayoría de las empresas todavía no se han alejado de su tecnología de hace 40 años. Entonces, ni siquiera pueden comenzar a tener esta conversación. El 70% de las conversaciones que tengo con CEO son sobre algoritmos avanzados relacionados a inteligencia artificial con el enfoque de mejorar y entender la cantidad de información de datos que hoy se generan y mejorar la toma de decisión.

Los ejecutivos quieren ir a Marte, pero un buen CIO (director de informática) sabe que primero tiene que llegar a la plataforma de lanzamiento. Los equipos de operaciones desean aplicaciones prácticas para la utilización de tecnologías emergentes: casos de uso práctico es inteligencia artificial, chatbots, realidad aumentada e Internet de las cosas (IoT por sus siglas en inglés).

Las plataformas y aplicaciones nativas de nube tienen capacidades de integración con este tipo de tecnologías. Esa facilidad de conectividad significa que están en una posición natural para cumplir con el próximo hito del uso de tecnologías emergentes para capturar y aprovechar los conjuntos de datos en toda la red de cadena de suministro.

Son plenamente capaces de ayudar a las empresas a nivel empresarial a acelerar su innovación e incluso tomar una posición de liderazgo en sus respectivas industrias. Hoy hay que aprovechar y no desperdiciar toda la información que se genera en el mercado. Las tecnologías emergentes siempre fueron la última promesa de la tecnología en la nube y hoy ya están disponibles.