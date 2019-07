Facebook rastrea tus fotos aunque estén fuera de la red social: así es como lo hace

Una nueva polémica referida al tema de la privacidad tiene a la compañía de Mark Zuckerberg como protagonista. Te contamos de qué se trata.

Luego de varios escándalos de privacidad relacionados con Facebook, a principios de mayo, Mark Zuckerberg, el CEO de la compañía, había dicho durante el evento para desarrolladores que "el futuro es privado". Sin embargo, parece que esto no es tan así.

Ahora ha aparecido una nueva polémica: el experto en ciberseguridad Edin Jusupovic descubrió que Facebook ha estado incrustando "códigos ocultos" en las imágenes subidas por los usuarios a la red social.

Según el especialista, la firma añade automáticamente una serie de metadatos de seguimiento a las fotografías, que son unas instrucciones IPTC que permiten identificar a una imagen o archivo por un código único. Así lo hizo saber a través de su cuenta de Twitter.

Esto quiere decir que cada vez que se suba una imagen a Facebook, la plataforma se encarga de agregarle una serie de metadatos de seguimiento, mediante los cuales serán capaces de identificar dicho archivo.

Jusupovic afirma que este es un "nivel estremecedor de rastreo", ya que gracias a este método pueden rastrear fotos fuera de su propia plataforma, con un "grado de precisión inquietante".

Te puede interesar El sistema de reconocimiento facial logró recapturar mil prófugos en dos meses

¿Cómo funcionan?

Al momento de subir una imagen a Facebook, la plataforma añade una serie de metadatos de seguimiento, los cuales son capaces de identificar dicho archivo con el fin de saber quién subió una fotografía originalmente.

Este mecanismo también se aplicaría a las fotografías enviadas y descargadas a través del servicio de mensajería Facebook Messenger.

Lo que más preocupa, según el experto, es que "existen una variedad de técnicas avanzadas para inyectar datos dentro de las fotos" por lo que sería casi imposible de detectar.

Te puede interesar Una aplicación creada por un cofundador de Taringa ayuda a ahorrar en Amazon

Un analista de The Hacker Factor asegura que Facebook ha estado insertando bloques IPTC en los metadatos de imagen desde el año 2014.

De todos modos, también nos recuerdan que en 2012 las imágenes ya se renombraban de manera automática (con unos códigos de números y letras que representaban al usuario y a un álbum).

Cómo podría utilizar Facebook estos metadatos

Aunque las posibilidades son múltiples, en Reddit han explicado cómo la compañía podría utilizar estos metadatos ocultos para conocer más información de otros usuarios. Incluso aunque no tengan cuenta en la red social.



- Subes una imagen a Facebook, y la plataforma le añade una serie de metadatos.



- El "Amigo A" lo ve aparecer en su muro, la descarga y se la envía a otra persona ("Amigo B"). Este "Amigo B", lo envía a su vez a un amigo suyo ("Amigo C").



- "Amigo B" no tiene cuenta de Facebook, y publica la imagen en Reddit.



- Facebook rastrea la imagen en Reddit y sabe que, en cierto modo, tú eres cercano al "Amigo B". Eso significa que Facebook podría saber que cierta persona es "amigo de tu amigo", sin que tú ni si quiera lo conozcas.



- Todavía hay más: el "Amigo C" (que podría ser amigo del "Amigo A"), publica la foto que tú subiste a su cuenta de Facebook.



De esta manera, Facebook también sabe que eres una persona cercana al "Amigo C" (lo conozcas o no).



- Facebook coloca nuevos metadatos en la imagen resubida por el "Amigo C". Ahora la plataforma puede ver si el "Amigo C" podría enviarle un mensaje a otro amigo: "Amigo X" (que puede ser, o no, tu amigo).



Podría ocurrir que tal vez ni tú, ni C, conozcan a X, pero es probable que sean amigos de un amigo de X. Y el "Amigo A" tiene menos probabilidades de ser cercano a X que tu y el "Amigo C".



De esta manera, no sólo pueden saber a dónde va cada imagen y cuando, sino que pueden ver la secuencia completa de movimientos con una precisión asombrosa.