El Mercosur firmará la eliminación del roaming pero en las telcos hay escepticismo por las asimetrías económicas

Los miembros del bloque acordarán quitar el cargo de las comunicaciones de voz y datos. Necesita aval de Congresos. Disidencias sobre la fecha de inicio

El Gobierno volvió a anunciar que ya no se pagará roaming entre los países del Mercosur. Este miércoles los integrantes del bloque firmarán un acuerdo para avanzar en esa dirección. El convenio deberá ser avalado por los Congresos. Cuando, al menos dos de los miembros tengan esta ratificación, las empresas podrán avanzar en los acuerdos comerciales. En el acuerdo se prevé que esto suceda a partir de 2020.

El acuerdo será firmado por la Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay en el marco de la 54° Reunión del Consejo del Mercado Común del Sur (Mercosur) y que tendrá impacto sobre 185 millones de usuarios de los servicios móviles que viven en este territorio.

Por la Argentina se estima que el acuerdo lleve la firma del secretario de Modernización y videjefe de Gabinete, Andrés Ibarra.

El documento que estuvo circulando en las vísperas señala que las más de 15 empresas de telefonía móvil que operan en la región "deberán generar acuerdos comerciales para respetar los precios locales de cada usuario que viaje dentro del Mercosur".

Se trata de Claro, Movistar, Personal, Tigo, Vivo, TIM, Antel, Box, Entel Chile, Entel Bolivia y Viva, los principales prestadores del servicio en los países del bloque, además de Chile y Bolivia como estados asociados al bloque.

En el comunicado oficial al que este medio tuvo acceso se explica que, a través de este acuerdo, "un argentino que viaje a Brasil podrá comunicarse de la misma manera que en Mendoza, Misiones o cualquier provincia del territorio nacional" dando por sobreentendido que se está hablando de los costos que implican esas comunicaciones.

El texto también refiere a la necesidad de avanzar "en línea con el acuerdo firmado por la Unión Europea". Aquí es donde se advierten las primeras discrepancias.

Sucede que los países de la UE no sólo tienen economías estables sino que, además, comparten una moneda común, cosa que en el Mercosur no existe.

De ahí que haya ciertas alertas de parte de los operadores móviles consultados. "El tema está sobre la mesa, pero hay que sentarse a pensarlo bien, porque hay distintos cargos entre los países y también fluctuación entre las monedas. Si se decide ir en esa dirección hay que trabajar para ver cómo se implementa y no afecte a los operadores", dijeron desde una de las principales compañías del sector.

Esa postura fue coincidente en Claro donde señalaron que "si bien está muy bien que se avance con un acuerdo en esa dirección porque atiende las demandas de los consumidores hay cuestiones que tienen que ser armonizadas. Cuando no hay una moneda única y existen diferencias de precios locales, además de cuestiones vinculadas con doble imposición tributaria y demás es necesario tratar esas cuestiones".

Claro es la única compañía de la región que ofrece roaming liberado en América latina entre sus mismos clientes desde hace tres años, con extensión de esa posibilidad a Estados Unidos y países de la Unión Europea.

Las asimetrías que señalaron las fuentes consultadas van desde cuestiones propias de la economía de cada país, como aspectos propios del sector en cada país. Por caso, en Uruguay, el costo de interconexión en la terminación de llamada en otro operador -cuando una comunicación se inicia en una compañía y termina en otra- es seis veces más caro que en el resto de la región. Otro prestadores continúan cobrando costos de larga distancia. Sin olvidar que aquellos estados que tienen operadores de telecomunicaciones tendrán que resignar ingresos por esa vía.

La inflación de la Argentina que, anualizada, se ubicó en el 55,8% de acuerdo a los datos datos a conocer por el INDEC este mismo martes, es un factor obstaculizador en el marco de países vecinos cuyo índice de inflación están muy por debajo de esos niveles. En Brasil, la inflación anualizada se ubica en torno al 3,37% mientras que en Uruguay el acumulado de 12 meses fue de 7,36 por ciento, por sólo mencionar dos casos.

El acuerdo de roaming libre que se implementó en la Unión Europea en 2017 le llevó a los integrantes del bloque y compañías más de 10 años de deliberaciones. Y hasta ahora los consumidores de esa región se muestran remisos a hacer un uso intensivo del servicio. De hecho, hace algo de un mes, desde Bruselas ordenaron que las llamadas no podrán superar los 19 centavos de euro. El regulador se ve en la obligación de continuar realizando ajustes para que el sistema funcione.

De ahí que las compañías consultadas se atajen cuando se les consulta sobre la inmediata implementación. Para llegar a 2020 faltan menos de seis meses. De ahí que, desde el sector privado, apuestan a que el sistema se ponga en marcha de cara a 2021. Todo dependerá del nivel de compromiso que adquieran todos los actores a partir de la firma.

Sólo a modo de recordatorio: en marzo pasado Argentina y Chile firmaron un acuerdo para eliminar el roaming en mayo de 2020. Pero se desconocen avances desde entonces. Inclusive hasta sería contradictorio con la expectativa de "comienzos de 2020" establecido en el texto que circuló entre los medios.

Entre los términos del acuerdo se establece que

• Los proveedores de telefonía móvil deberán aplicar a sus usuarios, que utilicen los servicios de roaming internacional, los mismos precios que cobren por los servicios móviles en su propio país, de acuerdo a la modalidad y plan contratada por cada usuario.



 Esta disposición se aplicará en caso que el usuario realice o reciba comunicaciones de voz, mensajería o acceda a servicios de datos (acceso a Internet) en roaming internacional, en el territorio de otro Estado parte.



 Las más de 15 empresas operadoras del servicio móvil, deberán generar acuerdos comerciales para respetar los precios locales de cada usuario que viaje dentro del MERCOSUR.



• La conformación de un Comité de Coordinación Técnica, compuesto por representantes de todas las partes, que tendrá como objetivo:



 Posibilitar la implementación del acuerdo, determinando la fecha de implementación efectiva entre los Estados que lo hayan ratificado.



 Supervisar la ejecución y cumplimiento de lo previsto.

"Esta medida se enmarca dentro de una política regional que busca incentivar, a través de una tarea coordinada, medidas que vayan no solo en beneficio de los ciudadanos sino también que generen condiciones para la inversión en el sector y el desarrollo de la industria TIC", sostuvo el vicejefe de Gabinete y secretario de Gobierno de Modernización, Andrés Ibarra.

A su vez los Estados miembros deberán

• Asegurar que la información sobre los precios sea de fácil acceso al público.



• Minimizar los impedimentos o las barreras al uso de alternativas tecnológicas al roaming internacional.



• Implementar mecanismos mediante los cuales los proveedores de servicios de telecomunicaciones permitan a los usuarios controlar sus consumos de datos, voz y mensajes de texto (Short Message Service).



• Establecer los mecanismos de solución de controversias que se susciten entre los proveedores de distintos Estados Partes.



• Supervisará que sus proveedores ofrezcan a los usuarios de roaming internacional, la misma calidad de servicio que a sus usuarios nacionales.



Una serie de obligaciones que obligará a contar con un supervisor ágil para que la eliminación del roaming sea efectivamente en beneficio de los usuarios móviles.