Un millón de voluntarios se anotan en Facebook para ver extraterrestres

El plan de los organizadores de este singular evento es "asaltar" el Área 51, una remota base militar de la fuerza aérea americana en Nevada

Un evento creado en Facebook anima a participar en un encuentro que, en teoría, servirá para ver extraterrestres en vivo y en directo y confirmar su existencia de una vez por todas.

El evento en cuestión se ha llamado Storm Area 51, They Can’t Stop All y por el momento ya ha conseguido que 1.200.000 personas confirmen su asistencia. Otro millón de personas se han mostrado "interesadas" por el evento, programado para el 20 de septiembre.

El plan de los organizadores de este singular evento es "asaltar" masivamente el Área 51, una remota base militar de la fuerza aérea americana, situada en el estado de Nevada. El secretismo que rodea la actividad que se lleva a cabo en esta base ha alimentado las teorías de conspiración sobre la presencia de OVNIs y extraterrestres. De hecho, el gobierno estadounidense no reconoció la existencia de la base hasta 2003.

Te puede interesar Cuáles son los peligros de FaceApp, la aplicación para verse viejo

Lo que propone el evento de Facebook, literalmente, es ocupar el Área 51 a la manera de Naruto. Este es el nombre de un personaje de anime con una característica forma de correr, con los brazos estirados hacia atrás.

En la convocatoria del evento, un texto de tres líneas se explica: "Nos reuniremos todos en la atracción turística del centro de aliens del Área 51 y coordinaremos nuestra entrada. Si corremos como Naruto, podemos ser más rápidos que sus balas. Vamos a ver a los alienígenas". El lema del evento, "They Can’t Stop All", ya indica la idea de que sin muchos los que participan en el asalto, "no nos podrán parar a todos".

En realidad, la idea del evento nació como una broma, como otro meme cualquiera. Lo que seguramente no esperaban sus promotores es la respuesta de los internautas, que han mostrado masivamente su voluntad de participar en la acción. Por el otro lado, en las redes sociales muchos usuarios se han tomado a broma todo el tema, como se puede ver en numerosos tuits y memes que se burlan del evento.

Sin embargo, el gobierno estadounidense se ha pronunciado sobre el evento recordando que el Área 51 es un campo de entrenamiento y que es desaconsejable ingresar en este espacio.