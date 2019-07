¿La campaña electoral saturará a WhatsApp como canal de comunicación?

Uno de los problemas que tiene la popular aplicación es que no se puede medir con claridad a cuantas personas le ha llegado el mensaje

Gustavo Buchbinder, presidente de Interact (Unión de Agencias Interactivas) analiza en la siguiente entrevista de iProfesional el uso de whatsApp en la campaña electoral con vistas a las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) del 11 de agosto y los comicios nacionales de octubre.

-¿La campaña argentina correrá la misma suerte que en Brasil a causa de la desinformación y las "fake news" que circularon por WhatsApp? ¿Hasta qué punto es creíble y conveniente focalizar una estrategia en este canal?

-Si bien no se sabe que va a ocurrir todavía, pero lo más probable es que ocurra lo mismo que en Brasil efectivamente, que haya una campaña muy fuerte de desinformación y "fake news" sobre todo por WhatsApp.

Para entender esta aplicación y la penetración que tiene, es similar a la que antes tenía la TV, pero WhatsApp es "mobile". Hay que tener en cuenta que el 90% de la población que vota en la Argentina tiene un celular con WhatsApp. Lo más probable es que haya una campaña corriendo sobre WhatsApp todo el tiempo.

-¿Cómo controlar y medir la viralidad/efectividad de WhatsApp en una campaña política? ¿Es realmente efectivo como podría ser invertir en publicidad en Google o Facebook?

-Uno de los problemas que tiene WhatsApp es justamente que no se puede medir con claridad a cuanta gente le ha llegado el mensaje. Es por eso el problema de la saturación, llenan de mensajes en WhatsApp porque no se puede medir si llegó o no llegó, y el alcance que tiene.

En cuento a pautar, yo creo que es más efectivo porque se llega más lejos y se usa más tiempo que Google y Facebook, aunque no se puede medir en comparación como lo

hacen estos dos.

-¿Habrá un sobre saturación de WhatsApp? ¿Seguirá la tendencia entre los usuarios de pasarse a Telegram para evadir el bombardeo de mensajes políticos?

-Se va a saturar. Lo que no está claro es si la gente se va a pasar a Telegram porque lo que gana siempre es el user experience, gana lo practica que es la aplicación. Veo muy complicado que la gente se pase a Telegram pero tampoco hay que descartarlo.

Lo que creo es que WhatsApp se va a saturar y mucho, pero lo va a hacer sobre todo en los grupos. Tampoco descarto que mucha gente reenvíe información a otros contactos que no estén en grupo.

-Si se satura WhatsApp, ¿el SMS podrá resurgir como protagonista en las campañas?

-Es una de las posibilidades que hay, pero no es barato hacer correr una campaña por SMS, ya que es caro, pero una de las virtudes que tiene es que permite geolocalizar, entre otras características o funcionalidades. No descarto que por SMS también caminen las campañas de desinformación.