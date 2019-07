WhatsApp: cuánto tiempo hay para borrar mensaje antes que llegue al destinatario

Existe un plazo de tiempo para eliminar la comunicación, aunque depende de las condiciones de conectividad de la persona receptora

WhatsApp permite eliminar los mensajes enviados. En un principio la aplicación ofrecía siete minutos para hacerlo, luego amplió el plazo y en la actualidad es mayor, aunque no llega a las 48 horas como en el caso de Telegram. La aplicación permite borrar un mensaje hasta una hora y ocho minutos para eliminar un mensaje y que el receptor no lo pueda ver más.

¿Cuánto es el tiempo que tienes para borrar un mensaje antes que el destinatario lo reciba? La respuesta depende de varios factores. Por ejemplo, si el otro usuario tiene el móvil encendido, tiene cobertura, conexión de datos o Wi-Fi y también del estado de los servidores de WhatsApp.

Si todo funciona en condiciones normales, es muy probable que el mensaje llegue a su destinatario en cuestión de segundos. En esta caso podrás borrarlo cuando quieras dentro de esos 68 minutos, aunque es posible que la persona ya lo haya visto o haya observado la notificación que le llegó al recibir el mensaje.

En el caso que el destinatario tenga el móvil apagado, no tenga cobertura en el momento del envío o directamente no tenga conexión de datos móviles, puedes estar seguro de que no lo recibirá hasta que tenga conexión a Internet, por lo que si lo borras antes de que esto ocurra nunca lo recibirá, aunque sí verá el aviso de que un mensaje fue eliminado.

Para borrar los mensajes, solo debes acceder a la conversación, mantenerlo pulsado durante un instante y escoger la opción Eliminar. Una vez hecho esto verás que WhatsApp te permite seleccionar varios mensajes y una vez realizada la sección tendrás que pulsar sobre el icono de la Papelera de reciclaje. Al hacer esto aparecerá un menú en el que puedes elegir si quieres borrar el mensaje solo para ti o para todos, es decir, para ti y los receptores.