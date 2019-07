"Stalkerware", las "apps" móviles que permiten a otros conocer todos tus pasos

A través de estas "apps" que permanecen ocultas en los terminales de la víctima, se puede conocer todas las actividades que realizan

Existen aplicaciones en las tiendas de Google y Apple que permiten a los usuarios controlar todo aquello que hacen otras personas con sus "smartphones". Se trata de los programas conocidos como "stalkerware".

A través de estas "apps" que permanecen ocultas en los teléfonos móviles de quien las acaba instalando en sus terminales, se puede conocer todas las actividades que realizan.

Desde los mensajes de texto que se envían hasta las conversaciones en redes sociales, incluso dan acceso al historial de navegación, para así saber las páginas web que han consultado, o conocer la ubicación del dispositivo en un momento dado.

Es más, hay algunas que permiten visualizar y escuchar hasta videos y audios que hayan sido mandados o recibidos. Sin duda alguna, unas aplicaciones que ponen en jaque la privacidad personal.

Uno de los métodos más corrientes para conseguir instalarla en el "smartphone" de la otra persona es enviar un enlace que, aunque aparentemente redirija a otra web, acabe instalando este tipo de programas en el teléfono.

Un estudio publicado en octubre por unos investigadores de la Universidad de Cornell, hablaba de la existencia de docenas de aplicaciones "stalkerware" en las tiendas de aplicaciones de los dos principales fabricantes de software para dispositivos móviles.

La empresa de ciberseguridad Kaspersky publicó que los usuarios que habían descargado y utilizado su aplicación antivirus habían encontrado hasta 58.000 aplicaciones de este tipo y las habían podido eliminar.

Otra compañía de ciberseguridad, Avast, alertó sobre estas aplicaciones, al punto que Google ha decidido retirar de su tienda hasta siete programas que encubrían ciertas actividades que ponían en peligro la privacidad de los usuarios que las tuvieran instaladas en sus dispositivos móviles.

Nadie puede descargar desde la Play Store programas como Spy Kids Tracker, Phone Cell Tracker, Mobile Tracking, Spy Tracker, SMS Tracker o Employee Work Spy. Algunas de ellas, además de recopilar información de los teléfonos móviles como la ubicación, los contactos o el registro de llamadas, eran capaces de interceptar mensajes enviados desde distintos servicios de mensajería instantánea como WhatsApp o Viber, pese a que las comunicaciones están cifradas.

Si tenemos indicios de que algo no está como debería, lo primero que se debe saber es que no existe una solución inmediata, sino que se debe tener paciencia a la hora de poner soluciones para esta amenaza.

Por ejemplo, instalar un antivirus que rastree todas las aplicaciones y los procesos que se ejecutan en nuestro equipo para así tratar de detectar alguna acción sospechosa. En caso de sospecha, lo ideal es guardar los archivos y datos más relevantes que tengamos en el dispositivo realizando una copia de seguridad, para acto seguido realizar un formateo del teléfono y dejarlo como si hubiera salido de fábrica.

Además, es conveniente no abrir enlaces que nos resulten extraños o que nos lleguen de personas en las que no confiamos. Esos enlaces pueden contener este tipo de aplicaciones "stalkerware" y pueden acabar por poner en jaque nuestra privacidad, para servir en bandeja todos nuestros datos a personas que, si intentan espiarnos, es que no nos aprecian demasiado.