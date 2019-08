Computadoras argentinas, ante la crisis: ¿el "remanufacturado" será el futuro del sector?

La industria local del ensamblado atraviesa el peor momento de los últimos 20 años. Creen que a través del "refurbished" vendría la reactivación

Comprar en la Argentina una notebook de última generación implica disponer de unos $100.000, lo que equivale a u$s2.200, según cómo se comporte la cotización del día. Esto sucede en un escenario en el que la venta de computadoras se redujo en más de la mitad entre 20017 y 2018, y la misma situación podría repetirse en este 2019.

Ante este panorama, el remanufacturado -o refurbished- podría ser la salida para alentar al deprimido sector de ensamblado local. Así, el consumidor puede acceder a equipos que soportan las últimas actualizaciones de software, con algunos componentes de hardware nuevos y otros refaccionados, a precios que pueden rondar el 50% de uno nuevo.

La producción de computadoras a nivel local disminuyó a sus niveles mínimos en los últimos 20 años. Como contrapartida, la importación –que en 2010 había registrado una participación de 54,8% en el mercado local– llegó a un pico del 84,8% en 2017, según datos de la Cámara Argentina de Multimedia, Ofimática, Comunicaciones y Afines (CAMOCA), que nuclea a los ensambladores informáticos del país.

El año pasado, los precios de la electrónica de consumo se incrementaron en consonancia con la fuerte devaluación de 2018. Así, las PC se mantienen entre los $30.000 y los $45.000 sólo ofrecen eso: precio, porque su tecnología es vieja.

De esta manera, quienes quieren o necesitan adquirir una portátil último modelo deben pensar en valores que oscilan entre los $80.000 y los $120.000, según la marca y el modelo.

Ante esta situación, el remanufacturado aparece como una salida para las firmas que arman computadoras. Permitiría el reacondicionamiento de viejos equipos, pero con tecnología de nueva generación y eso se traduciría, al final, en máquinas con precios más accesibles para los consumidores.

Un rubro golpeado

En 2018 se vendieron 2.670.000 computadoras, de las cuales el 82,1% fueron importadas y solamente el 17,9% fueron de producción nacional. La previsión de CAMOCA para 2019 se mantiene en niveles similares a los del año pasado que, sin dudas, ha sido el peor de la última década.

Los datos del primer semestre de 2019 comparados con el mismo período del año anterior son negativos. El mercado total de desktops, portátiles, monitores e impresoras cayó 44,32% de manera interanual, según datos de la consultora Gfk.

Si se pone la lupa sobre el mercado laptops, la baja es más pronunciada pues llega al 50,23%.

"Las cantidades que se manejan ya no son tan preocupantes porque la situación es recesiva. Estamos dentro de la lógica de la producción. Pero sí me preocupa el atraso tecnológico, y no se vislumbra que vaya a haber una mejora. Lo que se importa es viejo y los valores son altos", aseguró a iProfesional, tajante, Carlos Scimone, presidente de CAMOCA.

A diferencia de lo que ocurrió con la venta de equipos, los precios de los productos continuaron en ascenso, a pesar de la recesión. Los valores de las notebooks crecieron 68,38% al comparar el primer semestre de 2018 con el de 2019.

Basta echar un vistazo sobre las portátiles que ofrecen las cadenas de retail, en Internet o en sus locales físicos, para dar una cuenta de esos costos. Las de marcas extranjeras son las más caras, mientras que las de producción nacional rondan los $50.000.

"Los equipos de buena configuración van de los $80.000 a los $100.000, mientras que en el mundo esas mismas máquinas están a mitad de precio, entre u$s800 y u$s1.000. Es muy grande la diferencia cuando se trata de productos sofisticados", amplió Scimone.

Desde la eliminación de los aranceles a la importación que aplicó la actual administración nacional, lo que más subió fue la entrada de computadoras. Sin embargo, la diferencia de precios de estos artículos con otros países no pasa por la cuestión arancelaria sino por el aspecto tributario.

"Hay una diferencia impositiva de más de 30% con Chile, por mencionar a un país cercano", apuntó el directivo de CAMOCA. IVA, Ingresos Brutos y otras especies recaudatorias son las que marcan el desbalance. Esto alienta a que los consumidores, cuando pueden, se traigan una notebook del exterior y eviten por completo el circuito de comercialización local.

Por eso, el refurbished aparece ahora como la salvación a las dos puntas, la productora y la compradora.

Oportunidades

Las principales empresas locales que siguen en pie frente a la coyuntura recesiva son Banghó, EXO, Air Computers y Grupo Núcleo. Así, aparecen como las poseedoras de las mayores chances para encarar agresivamente el negocio del remanufacturado.

Hasta ahora, el refurbished viene haciendo su trabajo más fuerte a nivel local con las impresoras. Y también es la actividad encarada por aquellas ensambladoras locales que tienen contratos con el Estado o con grandes empresas privadas y de servicios.

Para Scimone, esta actividad permitiría reactivar a un rubro totalmente deprimido. El derrumbe que experimentó el sector entre 2015 y 2016 se tradujo en la pérdida de 15.000 puestos de trabajo, de acuerdo con datos de CAMOCA.

"El refurbished es una opción y ya hay algunos players apostando a esto. También se está apalancando la venta de nuevos modelos con el Plan Canje y la financiación toma un papel muy importante", explicó a iProfesional Stefanía Gilardenghi, project manager Telecom de Gfk Argentina.

Apuntar al reacondicionamiento no respondería sólo a resolver una cuestión propiamente local. Se trata también de una tendencia internacional. Los equipos remanufacturados se pueden encontrar a precios accesibles y con partes de última generación a un tercio de su valor normal.

"En Estados Unidos y en diversos países de la Unión Europea se comercializan mucho los refurbished. Claro que la diferencia en aquellos lugares es que cuentan con normativas de disposición final y que permiten encarar esta tarea", agregó Scimone.

Para el directivo, avanzar con una iniciativa de remanufacturado en equipamiento informático permitiría no sólo reactivar al sector sino también generar mejor impacto ambiental. Porque no sólo se colocaría en el mismo mercado interno lo que se reacondiciona aquí, sino que, además, no sería necesario importar de los Estados Unidos.

Esto, de impulsarse, se daría en un escenario de creciente fortaleza de las marcas internacionales. HP, Lenovo, Dell, Asus y Acer pujan por quedarse con la mayor participación de mercado en la Argentina. En la visión de Scimone, HP y Lenovo son las candidatas a morder la porción más grande de la torta, aunque la china cuenta con una estrategia de comercialización más agresiva, especialmente a nivel de precios.

A finales del año pasado, Amazon lanzó su portal Second Chance orientado tanto a quien se quiere desprender de un equipo usado para darle una segunda oportunidad –y hacerse de un dinero que podrá servir como parte de pago para otro artículo– como para aquel que prefiere ir por esta senda antes que por la del producto nuevo.

A nivel local, el caso más conocido de reacondicionamiento de equipos para su venta es el de la plataforma Trocafone. Allí se pueden comprar celulares usados con garantía, aunque de sólo 90 días (cuando se presentó la plataforma ese período llegaba a los seis meses).

Las marcas ofrecidas en ese espacio son tres: Samsung, Motorola y LG. Y los precios pueden estar entre 30% y 50% más baratos que un equipo nuevo, según quién lo ofrezca.

Pero esa diferencia que se aprecia a nivel de precio puede quedar opacada porque las opciones de financiación favorecen a los productos nuevos: tres cuotas sin interés contra seis o 12 hacen, en estos tiempos, una diferencia importante en el bolsillo del argentino promedio.