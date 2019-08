El modo incógnito en Google Chrome será más difícil de detectar para los sitios

Es una opción que se puede utilizar presionando en los tres botones del margen superior derecho del software de navegación web

Google lanzó una actualización para su navegador. Se trata de Chrome 76, que ya está disponible para Android, Linux, Mac y Windows, y que incluye diferentes novedades. Entre ellas, una opción que busca impedir, o al menos dificultar que los sitios detecten las sesiones que se inician en modo incógnito.

Se incluyó una modificación en la API File System que impide que los sitios web que introducían scripts para detectar el modo incógnito puedan seguir haciendo esto. La nueva versión corrige cómo Chrome implementaba la API FileSystem, de modo tal que las secuencias de comandos "detectar modo privado" ya no puedan utilizar ese indicador.

El modo incógnito es una opción que se puede utilizar presionando en los tres botones del margen superior derecho de Chrome. Allí hay que elegir "nueva ventana de incógnito" y se abrirá una ventana donde se le informará al usuario que está iniciando sesión de incógnito.

Esto no quiere decir que el usuario esté navegando de manera totalmente invisible en la web, sino, simplemente que tiene mayor privacidad que si no lo hiciera en esta modalidad. Como se explica cuando se despliega esta ventana, el modo incógnito hace que otros usuarios no puedan rastrear tu actividad en ese dispostivio que estás usando.

Con el modo incógnito activo Chrome no guarde la siguiente información: tu historial de navegación; las cookies y los datos de sitios web ni la información introducida en formularios.

De todos modos, es posible que tu actividad todavía sea visible para los sitios web que se visiten; el proveedor de servicios de Internet o la empresa o centro educativo donde esté conectado el equipo.

Muchos sistemas operativos hoy soportan el modo oscuro, por eso, ahora Chrome incropora una opción para que los desarrolladores puedan ajustar automáticamente la estética de sus sitios de modo tal que coincida con el modo que quiera utilizar el usuario.

También se mejoraron las Aplicaciones Web Progresivas (PWA, por sus siglas en inglés). Ahora los desarrolladores podrán incluir un indicador de instalación de PWA propio, sin tener que optar por el nativo de Chrome.

Además, en esta nueva versión, el navegador comprobará la existencia de actualizaciones para este sistema con mayor frecuencia. Así, en vez de hacer las comprobaciones cada tres días, se harán a diario. Esto busca optimizar el funcionamiento de las PWA.

El aspecto "frosted glass" para las aplicaciones, especialmente en iOS, hace que los elementos de la interfaz de usuario sean parcialmente translúcidos, con un fondo apenas borroso. Chrome 76 añade soporte para que seto también sea posible en la web con el filtro de fondo CSS.