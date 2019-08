Apple prepara un freno a las llamadas desde WhatsApp: cómo afectará a los iPhone

En la próxima versión del sistema operativo iOS 13 incluirá una función que limita la tecnología de voz por IP (VoIP) que emplean Messenger y WhatsApp

Apple reveló que comenzará a limitar el funcionamiento en segundo plano de las llamadas de voz a través de Internet. Esta restricción estará presente en su sistema operativo iOS 13 que y promete afectar los principales servicios de mensajería de Facebook, como Messenger y WhatsApp, de manera que esta característica sólo pueda usarse para las llamadas y no para otros cometidos.

La empresa había anunciado en junio en su conferencia anual de desarrolladores Worldwide Developers Conference (WWDC) que en la próxima versión del sistema operativo iOS 13 incluiría una función que limita la tecnología de voz por IP (VoIP) que emplean Messenger de Facebook y WhatsApp para realizar llamadas de voz a través de Internet.

La función consiste en que la aplicación sigue operando en segundo plano del dispositivo, lo que permite una conexión más rápida y, su vez, habilita a Facebook para realizar tareas adicionales como la recogida de datos de sus usuarios mientras tiene lugar una llamada, como informó el diario digital The Information.

Según el medio, este cambio obligará a Facebook, WhatsApp y otras aplicaciones de mensajería a rediseñar el funcionamiento de sus llamadas por Internet. De hecho, WhastApp se verá afectado ya que emplearía esta función para establecer su sistema de cifrado de extremo a extremo.

Facebook declaró al medio The Information que no empleaban la función de VoIP para recoger datos. "Para ser claros, estamos utilizando la API PushKit VoIP para ofrecer una experiencia de mensajería privada de clase mundial, no con el propósito de recopilar datos", según un portavoz de la empresa.

Esta no es la primera vez que Apple critica el modo en que Facebook administra la privacidad de sus usuarios. Por ello, presentó su propia función "Iniciar sesión con Apple" reemplazando así el cuestionado modo de inicio a través de la red social por el ID de Apple. La iniciativa, justamente, tiene como objetivo evitar la recopilación de datos de usuarios en servicios de terceros.

iOS 13 se encuentra en fase de prueba, la última y más reciente fue entregada el 17 de julio. Se espera que la versión final llegue directamente a mediados de septiembre, cuando Apple revele al público los nuevos iPhones.