Netflix reina entre los servicios de video por Internet en la Argentina

Lo sigue YouTube, considerando únicamente productos profesionales como películas, series, dibujos animados, documentales, programas en vivo

Con un 84% de los usuarios de Internet consumiendo algún servicio sobre la red (OTT, sigla en inglés) de video, éste ya es habitual en el paisaje audiovisual argentino. Esto surge del informe "Internet y consumo audiovisual" realizado por la consultora Carrier y Asociados.

El consumo de los servicios OTT crece con el nivel socioeconómico, mientras que es parejo por edades, salvo en el segmento "Senior" ("baby boomers"), el cual tienen una mayor propensión al consumo audiovisual tradicional.

"Es interesante notar, no obstante, que el hecho de estar suscripto o no a un servicio de TV paga no surge como un diferenciador significativo en la penetración de los OTT", señala el informe.



El servicio más popular es Netflix, elegido por el 79% de quienes consumen contenido audiovisual OTT. Luego lo sigue YouTube (en este caso, considerando únicamente el visionado de productos profesionales como películas, series, dibujos animados, documentales, programas en vivo, etc.), lo que posiciona a esta plataforma, más allá de los tradicionales videos cortos amateurs o los muy populares videos de música.



A dos años y medio de su lanzamiento en Argentina, la TV Everywhere (TVE), a la que Carrier define como acceso a streaming de video de uno o varios canales de TV que requiere que el usuario se identifique como suscriptor a través de una cuenta provista por su proveedor de TV paga; puede ser a través de sitios web o apps para distintos dispositivos (smartphone, Smart TV), como Cablevisión Flow, Telecentro Play, DirecTV Play, HBO Go; ya es consumida por 1 de cada 4 usuarios de Internet. Su uso crece con el nivel socioeconómico, toda vez que es parte de los paquetes de TV paga más avanzados.

"Un dato interesante es que casi 1 de cada 5 usuarios sin TV paga en su hogar la consume, dando una pauta del grado de compartimiento de usuarios/claves", señala el informe.

Considerando los servicios OTT y TVE en su conjunto, los más populares resultaron ser Netflix, YouTube, HBO Go, Fox Play y Flow. No obstante, el orden cambia cuando lo que se mide es la intensidad de uso, con YouTube, Netflix, Flow, HBO y Fox Play entre los principales.



En promedio, los usuarios que consumen OTT y/o TVE (tanto gratuitos como pagos) acceden a 2,5 servicios, siendo este valor más alto entre millennials y en el segmento ABC1.