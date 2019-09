¿Cuáles son los riesgos de exponer a los niños en las redes sociales?

Existen herramientas que permiten acompañar sobre todo en los primeros estadios de uso de la tecnología por parte de los chicos

Luis Lubeck, especialista en seguridad informática de la empresa Eset Latinoamérica, explica en la siguiente entrevista de iProfesional qué deben tener en cuenta los padres para proteger a sus hijos en Internet.

-¿Qué deben tener en cuenta los padres para proteger su privacidad tecnológica y la de sus hijos? Me refiero tanto a dispositivos (teléfonos móviles, tabletas, computadoras, televisores) como a aplicaciones y programas.

-Dentro de los puntos más importantes a la hora de proteger la privacidad desde los medios digitales tanto la personal como la de los hijos es la de setear las cuentas sociales de tal manera que se adapten a la expectativa de privacidad de cada persona.

Cuando se habla de privacidad, está claro que no es lo mismo para todo el mundo, por eso se busca una expectativa de privacidad particular para cada uno. En definitiva, lo importante es que el control de la información, y en su defecto la perdida de ese control cuando compartimos imágenes, comentarios, etc., pase por el usuario, hablando de los chicos en general.

Se espera que las cuentas estén en modo privado, y aun así, cierto contenido en caso de ser compartido sea con grupos más reducidos aun. Redes como Instagram o Facebook, por nombrar algunos ejemplos permiten generar listas de "mejores amigos" donde compartir información de manera más reservada.

Hablando de la tecnología propiamente dicha existen también herramientas como Eset Control Parental, que permiten acompañar sobre todo en los primeros estadios de uso de la tecnología por parte de los chicos, con el foco en qué aplicaciones instalan, administrando filtros de aplicaciones basados en la edad y el uso que le dan a las mismas, además de tener hasta localizador del dispositivo.

-¿Qué deben verificar los padres antes de descargar una aplicación para sus hijos?

-Lo que se debe verificar a la hora de descargar cualquier aplicación es principalmente los permisos que la misma solicita y evaluar sin son lógicos para ese uso, es decir se han visto aplicaciones de linternas que piden acceso a los contactos o a la ubicación del dispositivo.

Esto puede suponer algún riesgo innecesario en lo que a privacidad se refiere, y centrándonos en los chicos, hay que evaluar en los comentarios o bien en la documentación de la aplicación si la misma es adecuada para la edad de los mismos.

Si bien todas las redes sociales son utilizadas por menores, las mismas tienen asociada una edad en la cual se permite su uso, aquellos chicos que las utilizan por debajo de esa edad deberían hacerlo al menos bajo algún acuerdo consentido con los adultos responsables

-¿Qué se debe considerar en cuanto a la presencia de niños en las redes sociales?

-Tal como se mencionó en la instalación de las aplicaciones, en el uso de las redes sociales en niños es fundamental el acuerdo y acompañamiento de los adultos. Un claro ejemplo de esto está a la hora de activar una red social en la cual el niño va a "mentir" en su edad para poder utilizarla, es contrapartida, demuestra lo sencillo que sería para un adulto poner también que es menor de edad, y es donde se llegan a ver los casos de grooming, en las cuales un adulto toma contacto por medios digitales con un menos con la finalidad de atacar su integridad sexual, ya sea de manera física o psicológica.

-¿Cuáles son los riesgos de exponer a los chicos en las redes sociales? ¿Conocen los padres el alcance y el impacto de lo que publican sobre sus hijos?

-Los mayores riesgos que se asumen a la hora de exponer a los chicos en las redes sociales están justamente ligados a la privacidad de los mismos, y la imposibilidad muchas veces de dar su consentimiento ante la publicación de los padres.

Siempre hay que tener en cuenta que una imagen que para un adulto puede parecer tierna, o inclusive inocente de sus hijos en la playa, pileta, o su primer baño, puede ser mirada con otros ojos por otra persona, y sin lugar a dudas se desconoce muchas veces el alcance e impacto que pueden tener estas imágenes en el tiempo.

Sin llegar a casos de grooming, con imágenes que se mantienen en redes sociales por más de una década (ya se cuenta con redes sociales de mayor antigüedad) se ven casos de ciberbullying a partir de imágenes antiguas.

-¿Cómo se evita esta sobreexposición de los menores de edad en las redes?

-Evitar la sobreexposición de los menores por parte de los padres tiene que ser una decisión tomada antes de empezar a publicar, acompañada por el hecho de asignarle la privacidad necesaria a las imágenes que se decidan finalmente publicar de los chicos

-¿Qué concepto de privacidad deben transmitirles los padres a sus hijos?

-El concepto de privacidad que se debería transmitir a los chicos es el mismo que se transmite para el mundo físico, se debe tener real noción de que el mundo digital es una extensión del mundo físico, con mucho mayor alcance, con mucha mayor visibilidad, y con una potencialidad de mantenerse en el tiempo mucho mayor. Si un chico sabe que no debería ir por la calle con una remera donde llevara escritos todos sus gustos, datos personales, etc., lo mismo debería ocurrir en el mundo digital.

-En cuanto al comercio electrónico, ¿qué deben enseñar y proporcionar los padres a sus hijos para garantizar que su experiencia digital sea positiva? ¿Qué medidas deben tener en cuenta?

-El comercio electrónico cada vez crece más, y por ende las estafas asociadas al mismo. Lo principal que se debe tener en cuenta es el sitio donde se transacciona, las medidas a tener en cuenta son las de verificar que el sitio sea legítimo, reconocido, que se esté navegando en un servidor con certificado SSL (la dirección web comienza con https), verificar que este certificado sea de la empresa a la que uno está comprando (generalmente con un doble click en el candado a la izquierda de la dirección web), en caso de retirar compras personalmente, que sea en lugares o locales reconocidos, evitar encontrarse en domicilios privados, y en caso de tener que encontrarse con otra persona, hacerlo en lugares públicos y de alta concurrencia.

Desde el punto de vista tecnológico, contar con una solución de seguridad integral que pueda alertar en caso de estar accediendo a lugares de phishing o poco seguros para transaccionar.