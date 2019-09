WhatsApp: alerta por nueva estafa para robar datos de usuarios

Está dirigida tanto a teléfonos con iOS como con Android. Permite a los ciberatacantes acceder a todas las conversaciones de los damnificados

WhatsApp es una de las aplicaciones más elegidas por los piratas informáticos para tratar de vulnerar la privacidad de las personas. ¿La última estafa? Un mensaje de texto, el clásico SMS que cada vez se usa menos, con un vínculo fraudulento.

El mensaje dice "Saludos de WhatsApp", y simula ser el texto que la aplicación envía cuando un usuario se acaba de registrar en la plataforma, para chequear el número. El problema es que incluye un vínculo para hacer la verificación, pero si la víctima hace click, los hackers podrán acceder a su información privada.

La nueva estafa está dirigida tanto a teléfonos con iOS como con Android y según informó la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), de España, el engaño permite a los ciberatacantes acceder a todas las conversaciones de los damnificados.

Si cayeron en esta trampa, las víctimas no podrán volver a acceder a su WhatsApp. En cambio recibirán este mensaje. "Tu número de teléfono ya no está registrado en este teléfono. Esto probablemente se debe a que registraste tu número de teléfono en WhatsApp en un teléfono diferente".

Si cayó en la trampa de "Saludos de WhatsApp" tiene una forma de arreglarlo. Lo que hay que hacer es hacer clic en "Verificar", para recibir un mensaje de verificación -esta vez verdadero-. Lo más seguro es introducir el código de verificación a mano en vez de hacer clic en el enlace.

Por supuesto, es clave estar atento a posibles estafas. Si no se pide un código para verificar WhatsApp, no se debería hacer clic en un vínculo que mandan por mensaje de texto. La aplicación de mensajería también puede llegar a llamar por teléfono para dar estos códigos. No hay que desconfiar. La clave es no compartir ese número con nadie.

Si se cambia de celular y se quiere instalar WhatsApp, lo más seguro es introducir a mano el código de verificación y no hacer clic en enlaces. Por último, nunca está de más activar la verificación en dos pasos, para sumar otro elemento de seguridad a la plataforma de mensajería.